AEW Collision se emite este sábado desde The Andrew J. Brady Music Center en Cincinnati, Ohio, coliseo con capacidad para 4,500 aficionados.

► El sábado pasado en AEW Collision

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Divine Dominion retuvieron ante TayJay (***) Shane Taylor venció a Alan Angels (*) Death Riders vencieron a Shane Taylor Promotions (*** 1/2) Tommaso Ciampa venció a BEEF (*) Clark Connors venció a Juice Robinson (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE TRIOS AEW: The Conglomeration retuvo ante La Facción Ingobernable (*** 1/2) TORNEO FUNDACION OWEN HART: Hazuki venció a Persephone (*** 1/2)

► Este sábado en AEW Collision

En la segunda noche del Summer Blockbuster, desde Cincinnati, Ohio, Kenny Omega regresa a la acción tras formar parte del Stadium Stampede en Double or Nothing. El astro de New Japan, Zack Sabre Jr. lo desafió a luchar en Forbidden Door, en lo que será su primer mano a mano desde el G1 Climax 2018. Omega aceptó, pero antes de ese encuentro, que seguramente será épico, se medirá ante Bad Dude Tito, compañero de Sabre en TMDK, quien aunque tiene un estilo diametralmente opuesto al del británico, será una dura prueba para Omega.

En una Cincinnati Street Fight, los Death Riders (Jon Moxley, Daniel García, PAC, Claudio Castagnoli y Marina Shafir) enfrentarán a Shane Taylor Promotions (Shane Taylor, Lee Moriarty, Shawn Dean, Carlie Bravo y Trish Adora, con Christyan XO). Diez personas, sin reglas, en la ciudad natal de Moxley.

Kevin Knight defenderá el Campeonato TNT ante Myron Reed, miembro de los Rascalz y uno de los mejores luchadores aéreos del elenco AEW. Knight lleva semanas demostrando que puede retener el título ante rivales de primer nivel, pero Reed tiene la ventaja de ser imprevisible.

El Survival of the Fittest para definir a la nueva Campeona TBS tiene sus primeras clasificatorias esta semana, con Julia Hart y Persephone disputando una plaza en el torneo que culmina el 1 de julio en Dynamite. En la otra lucha, Hikaru Shida se medirá ante la joven Zayda Steel, que tendrá enfrente la prueba más exigente de su corta carrera.

En lucha de contendientes #1 al Campeonato Mundial de Parejas AEW, veremos a los Young Bucks (Matt y Nick Jackson) contra The Dogs (David Finlay y Clark Connors). Los ganadores irán por el título que actualmente poseen Adam Copeland y Christian Cage.

Tras caer ante Knight la semana pasada, «Speedball» Mike Bailey buscará recuperar terreno ante Jake Doyle, compañero del campeón TNT en la Don Callis Family.

Además, en acción de relevos, The Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz) enfrentarán a Aaron Atlas y Austin Atlas.