AEW COLLISION 6 DE JUNIO 2026 .— Las poderosas Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) se han mantenido como Campeonas Mundiales de Parejas AEW ofreciendo a todas sus rivales una oportunidad titular si pueden sobrevivir ante ellas por cinco minutos. Las primeras en lograrlo fueron TayJay (Tay Melo y Anna Jay), y no solo eso: casi tuvieron a Megan Bayne vencida cuando se acabó el tiempo. Bayne y Kross son el equipo más dominante del elenco femenil, tanto que aunque Melo y Jay no logren vencerlas, elevarán su perfil con una lucha bien nivelada. Por lo pronto, llegan como favoritas de los aficionados. ¿Conseguirán la hazaña de coronarse? La acción de AEW Collision se emite desde el Covelli Centre en Youngstown, Ohio.

En lucha de la rama femenil del torneo de la Fundación Owen Hart, veremos a la Campeona Mundial CMLL, Persephone, contra la representante de Stardom, Hazuki. Es un duelo inédito, y por lo mismo es muy interesante.

AEW Collision 6 de junio 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

AEW COLLISION 6 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Divine Dominion vs. TayJay 1. Campeonato Femenil de Parejas AEW: Divine Dominion vs. TayJay El combate inició con Anna Jay y Megan Bayne intercambiando golpes, pero tras el ingreso de Kross, el equipo de TayJay tomó el control con ataques combinados y un doble vuelo hacia el exterior del cuadrilátero antes del comercial. Al regresar, las campeonas dominaron a Jay con patadas y un suplex alemán. Tras resistir el castigo, Jay logró dar el relevo a Tay Melo, quien entró encendida conectando puñetazos, patadas en la esquina y un hammerlock DDT que casi les da la victoria. En los momentos finales, Jay sorprendió a Kross con un Queenslayer que estuvo a punto de otorgarles el triunfo; sin embargo, Bayne intervino ilegalmente a espaldas del árbitro para golpear a Jay, permitiendo que Kross la rematara con el Divine Intervention para asegurar la cuenta de tres. El Final Divine Intervention de Lena Kross. Valoración 6.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buena presentación de TayJay pese a la derrota

Contras Típico combate en el que las rudas aprovecharon el descuido del réferi.



AEW COLLISION 6 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Divine Dominion vs. TayJay 2. Shane Taylor vs. Alan Angels Angels tuvo algo de ofensiva, pero fue liquidado por el poderío de Taylor en un minuto mas o menos. El Final Bombazo de Taylor Valoración 2.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Solo sirvió para calentar el siguiente combate.

Contras Relleno innecesario



Taylor tomó el micrófono para decir que son el grupo más malvado de la empresa, pero Jon Moxley apareció y Taylor le dijo que trajera a su equipo para demostrar quiénes eran los más violentos.

AEW COLLISION 6 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Divine Dominion vs. TayJay 3. Shane Taylor Promotions vs. Death Riders El combate comenzó con Moxley y Moriarty intercambiando llaves a ras de lona hasta que Moxley derribó a su rival con un machetazo. Sin embargo, Moriarty llevó a Moxley a su esquina para permitir la emboscada de The Infantry, lo que dio entrada a Bravo para atacar con golpes directos. Moxley reaccionó con una serie de puñetazos y dio el relevo a PAC, quien mantuvo el dominio antes de ceder el turno a Claudio. El suizo castigó a Bravo con antebrazos europeos y machetazos, pero tras una distracción grupal en la esquina ruda, se desató un caótico enfrentamiento entre los seis luchadores fuera del ring antes del corte comercial. Al regresar, The Infantry controló a PAC con coberturas rápidas, pisotones y un candado a la barbilla. Bravo se burló de Moxley imitando sus movimientos y aplicó un Bronco Buster sobre PAC, mientras el resto de su equipo frenaba los intentos de ayuda en el exterior. PAC logró esquivar una embestida de Moriarty, aplicó un snap German suplex y dio el hot tag a Claudio, quien limpió la casa y ejecutó su clásico Giant Swing combinado con una patada voladora de Moxley. En los momentos finales, Shane Taylor y Adora interfirieron ilegalmente para derribar a Claudio de las cuerdas, lo que provocó las apariciones especiales de Wheeler Yuta, Daniel García y Marina Shafir para neutralizar a los intrusos. En medio de la confusión, tras un ataque en conjunto de los Death Riders, PAC conectó un fuerte lazo y aplicó el Brutalizer sobre Bravo para forzar la rendición. El Final Brutalizer de PAC sobre Bravo Valoración 7.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate, que mejoró en el tramo final.

Contras



AEW COLLISION 6 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Divine Dominion vs. TayJay 4. Tommaso Ciampa Tras un forcejeo inicial, Ciampa liquidó a Beef en poco más de un minuto. El Final Medio cangrejo de Ciampa Valoración 2.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Pobre Beef

Contras Otro relleno innecesario.



Ciampa atacó a Beef después del combate y luego le dijo a Schiavone que le avise a Jericho que va a por él y le volvió a aplicar la llave de Jericho.

AEW COLLISION 6 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Divine Dominion vs. TayJay 5. Clark Connors vs. Juice Robinson Connors atacó a Juice desde el inicio con pisotones y castigo a la garganta. Tras un intercambio de puñetazos montados, Robinson tomó la ventaja con golpes de cabeza, un bodyslam y un Russian legsweep que llegó a dos. Connors huyó al exterior, donde logró revertir la situación estrellando la cabeza de Juice contra el poste del ring y las barricadas, llegando incluso a encender fósforos para arrojárselos antes del corte comercial. Al regresar, ambos intercambiaron fuertes golpes en el centro del cuadrilátero. Juice conectó un machetazo, pero Connors lo frenó en seco con un pounce. Robinson reaccionó con una serie de derribos, un senton hacia la espalda y un cannonball seguido de una powerbomb que casi le da la victoria. Connors respondió con un powerslam y buscó una spear, pero Juice la esquivó, lo mandó fuera del ring y se lanzó con un vuelo sobre la tercera cuerda. En los momentos finales, David Finlay apareció en ringside para distraer a Juice; aunque este logró golpearlo y regresar al ring para conectar sus Jabs, Finlay aprovechó un descuido para atacarlo con su bastón, permitiendo que Connors lo rematara con una spear para llevarse la cuenta de tres. El Final Lanza de Connors Valoración 5.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Un combate con mucha intensidad y gran dosis de agresividad de Connors.

Contras



The Dogs aparecieron para atacar a Robinson, pero llegaron los Bang Bang Gang para salvarlo.

AEW COLLISION 6 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Divine Dominion vs. TayJay 6. Campeonato Mundial de Trios AEW: The Conglomeration vs. La Facción Ingobernable El combate inició con Orange Cassidy y Sammy Guevara imitando sus respectivas poses en la lona, dando paso a los clásicos esquives de Cassidy con las manos en los bolsillos. Roderick Strong tomó un relevo ciego para derribar a Guevara, permitiendo que su equipo combinara ataques junto a Kyle O’Reilly. Tras una breve intervención de La Facción Ingobernable, quienes pisotearon a Cassidy tras un amague de este, las acciones se volvieron caóticas antes del corte comercial cuando Guevara atacó a Orange en el exterior. Al regresar de la pausa, RUSH y Dralístico dominaron a Strong con ofensivas en equipo y fuertes intercambios de machetazos. O’Reilly entró con el relevo encendido para limpiar la casa y atrapó a Dralístico en un ankle lock, aunque Guevara interrumpió la llave con superkicks. Cassidy regresó al ring con un lazo desde las alturas, pero Dralístico lo frenó con un codebreaker. Tras un Stundog Millionaire de Cassidy y un posterior ataque de RUSH, la acción se trasladó a ringside, donde se desató una secuencia de lances hacia afuera que involucró a casi todos los competidores. En el clímax dentro del cuadrilátero, Cassidy escapó de una maniobra de Guevara y aprovechó una distracción para conectar el Orange Punch sobre Dralístico, asegurando la victoria. El Final Orange Punch sobre Dralístico Valoración 7.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Un combate frenético y entretenido.

Contras



AEW COLLISION 6 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Divine Dominion vs. TayJay 7. Torneo Fundación Owen Hart: Persephone vs. Hazuki El combate comenzó con un forcejeo donde Persephone buscó un candado a la cintura, pero Hazuki revirtió la presión con un candado a la cabeza y atacó los ojos de su oponente. Tras un intercambio de llaves a las muñecas y una serie de coberturas rápidas que terminaron en un careo, ambas se retaron con empujones. Hazuki buscó un lazo al cuello que Persephone esquivó muy bien, aunque la japonesa logró atraparla poco después en un crossface del que la campeona de CMLL escapó tocando las cuerdas con el pie. Persephone tomó el control con puñetazos montados y un azotón contra la lona; sin embargo, al intentar un moonsault de resorte, Hazuki lo revirtió en un backstabber. Al salir del cuadrilátero, Hazuki intentó lanzarse hacia el exterior, pero fue interceptada en el aire por Persephone, quien la azotó con un fallaway slam sobre el suelo antes del corte comercial. Al regresar de la pausa, Hazuki logró reaplicar el crossface, pero Persephone revirtió la posición con un conteo rápido de dos y frenó el contraataque con un potente lazo que dejó a ambas tendidas. La monarca de CMLL retomó la ofensiva con fuertes machetazos, otro esquive seguido de una patada y un quebradora con giro que casi le da el triunfo. Hazuki reaccionó estrellando a su rival contra el esquinero, conectó una hurracanrana desde la segunda cuerda y remató con una patada voladora de resorte que generó una cuenta de dos. Eventualmente, Hazuki ejecutó una variante de lungblower y subió a las alturas, pero Persephone la detuvo para aplicar un superplex que dejó a ambas maltrechas. Tras recuperarse, Persephone conectó un suplex y un suplex alemán con puente que rozó la victoria. Cuando la campeona buscaba sellar el encuentro con una powerbomb, Hazuki se liberó firmemente, aplicó un segundo lungblower y sorprendió con una enredadera El Final Enredadera de Hazuki Valoración 7.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate. La agilidad de Persephone salió a relucir aquí.

Contras



Tras el combate, ambas se dieron un abrazo. Hazuki se fue y Mercedes Moné emboscó a Persephone con el Statement Maker. Hazuki regresó al ring, Mercedes huyó.

Sin embargo, cuando Hazuki estaba preocupada por Persephone, Mercedes volvió y la atacó, hasta que varios oficiales llegaron a separarlas.