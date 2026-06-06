Rating AEW Dynamite 3 junio 2026: audiencia y cifras

AEW Dynamite del 3 de junio de 2026 registró un aumento en audiencia respecto a la semana anterior en TNT. Dentro de los segmentos y combates se destaca la lucha entre MJF vs. Rush.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) retuvo ante Rush (****) Mark Briscoe venció a Lio Rush (***) Andrade venció a DK Vandu (1/2) CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante ‘Speedball’ Mike Bailey (***) TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Mercedes Moné venció a Alex Windsor (***) TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Will Ospreay vs. Mark Davis (**** 1/2)

► Audiencia AEW Dynamite 3 de junio 2026

El programa promedió 638.000 espectadores, lo cual está por encima con relación a los 601.000 de la semana anterior.

El programa de esta semana destacó por ser un especial de tres horas que incluyó Dynamite y Collision.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,11, por debajo respecto a la calificación de 0,12 del programa de la semana pasada.

No se han revelado las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

En lo que respecta a comparaciones específicas, las dos primeras horas del programa de la semana pasada, que se denominó Dynamite, atrajeron a 704.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,15.

► Comparativa histórica

En comparación, con el episodio del 4 de junio de 2025 el programa atrajo 655.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,18 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 5 de junio de 2024, Dynamite, atrajo a 790.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,28.

El episodio de AEW Dynamite continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.