Divine Dominion siguen siendo las Campeonas de Parejas AEW: vencieron a Tay Melo y Anna Jay

Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) defendieron el Campeonato Femenil de Parejas AEW ante TayJay (Tay Melo y Anna Jay) en la primera lucha de AEW Collision.

► Momentos clave

Las campeonas buscaron terminar la lucha en los primeros segundos con un doble chokeslam para Anna Jay, pero Jay lo evitó, y tanto ella como Tay Melo se defendieron con todo, bloqueando cada intento de las monarcas por destruirlas. Lograron echarlas del ring y las siguieron con planchas suicidas.

Durante el corte comercial, Bayne y Kross tomaron el control de la lucha y capturaron a Anna Jay, a quien mantuvieron en su esquina por varios minutos.

Por fin Jay logró relevar. Melo impactó golpe en reversa a Bayne, seguido de una serie de patadas al rostro en la esquina. Bayne evitó súplex, pero recibió rodillazo. Melo le aplicó DDT para dos segundos.

Las cuatro entraron al rombo de batalla. Las retadoras se combinaron para golpear a sus rivales. Doble DDT para Kross… Pero ésta se recuperó y aplicó súplex alemán a Jay. Intercambio de patadas. Lariat volador de Bayne para Jay. Todas quedaron tendidas en la lona.

Bayne sacó del ring a Melo. Jay se trepó en la espalda de Kross para aplicarle candado. Kross logró quitarse la llave arrojándose a los esquineros. Relevó con Bayne, y entre ambas le aplicaron el chokeslam Divine Intervention a Jay para retener el campeonato.

► ¿Y ahora qué?

A pesar de la derrota, Tay Melo y Anna Jay quedaron bien posicionadas en la división femenil de parejas. Seguramente buscarán una oportunidad más.