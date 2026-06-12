Rating WWE NXT 9 de junio 2026: audiencia y cifras

WWE NXT del 9 de junio de 2026 registró un descenso en audiencia respecto a la semana anterior en The CW. Dentro de los combates y segmentos se destaca el combate entre Mason Rook vs. Naraku.

WWE NXT 9 de junio 2026 | Mason Rook vs. Naraku

Las luchas presentadas fueron:

Fraxiom vencieron a Noam Dar y Romeo Moreno (*** 1/2) Naraku venció a Mason Rook (***) Kendal Grey venció a Kelani Jordan (*** 1/2) Dion Lennox venció a Jasper Troy (** 1/2) CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Zaria venció Tatum Paxley (***)

► Audiencia WWE NXT 9 de junio 2026

El show de WWE NXT en The CW atrajo 548.000 espectadores, lo cual está por debajo de los 556.000 de la semana anterior.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,09, en esta ocasión por encima del 0,07 de la semana pasada.

► Comparativa con semanas anteriores

En comparación, con el episodio emitido el 10 de junio del año 2025 alcanzó 726.000 espectadores, con un rating de 0,15 mientras que el 11 de junio del año 2024 atrajo 718.000 espectadores y un rating de 0.22 en USA Network.

El episodio de WWE NXT continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.