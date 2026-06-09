WWE NXT 9 DE JUNIO 2026 .— Desde hace un par de semanas, Naraku le dijo al Campeón NXT, Tony D’Angelo, que estaban destinados a ir a la guerra juntos, y que hasta que llegara ese momento, se encargaría de que se mantuviera en el trono. Cuando Kam Hendrix intentó atacar a D’Angelo, Naraku lo bloqueó y lo envió fuera del cuadrilátero, cumpliendo su promesa de proteger al campeón. Después de que D’Angelo retuviera el título ante Hendrix la semana pasada, Naraku entró al ring, le entregó el título a D’Angelo con ambas manos y se inclinó ante él en señal de respeto. Sin embargo, esta semana el japonés enfrentará a Mason Rook en una lucha para definir al contendiente #1 al Campeonato NXT. Rook lleva pocas semanas en la empresa, y en ese breve tiempo ha mostrado un increíble poderío y una gran velocidad a pesar de su tonelaje. El ganador de esta noche enfrentará a Tony D’Angelo en The Great American Bash. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
- WWE NXT 2 de junio 2026 | Tony D’Angelo vs. Kam Hendrix.
- WWE SMACKDOWN 5 de junio 2026 | King and Queen of the Ring.
- LUCHA LIBRE AAA 6 de junio 2026 | La Catalina, Lola Vice y Bayley vs. Las Tóxicas.
- WWE RAW 8 de junio 2026 | Penta vs. Rey Mysterio.
La semana pasada, Zaria derrotó a Lizzy Rain. Después del combate atacó también a la Campeona Norteamericana NXT, Tatum Paxley, que estaba en el ringside, lo que provocó que la campeona aceptara una lucha titular, pues Paxley nunca retrocede ante las amenazas.
En una lucha de contendiente #1 al Campeonato Femenil NXT, veremos a Kelani Jordan contra Wren Sinclair. La ganadora de este encuentro enfrentará a Lola Vice en The Great American Bash.
En lucha de relevos, Fraxiom (Nathan Frazer y Axiom) se medirán con Noam Dar y Romeo Moreno. Dar, recién regresado de lesión, busca un resultado que lo reposicione en el ecosistema de NXT.
Además, está programado el concurso Mr. NXT Pageant, con Tristan Angels y Shiloh Hill. Habrá categorías de atuendo, talento y oratoria, con el público y tres jueces especiales determinando al ganador.
WWE NXT 9 de junio 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro
WWE NXT 9 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Mason Rook vs. Naraku
1. Noam Dar y Romeo Moreno vs. Fraxiom
El Final
Valoración
7.5
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Buen combate. Ambos equipos trabajaron a todo gas y se lucieron.
-
Contras
Tras el combate, los combatientes se abrazaron en señal de respeto.
WWE NXT 9 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Mason Rook vs. Naraku
2. Mason Rook vs. Naraku
El Final
Valoración
0.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Contras
WWE NXT 9 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Mason Rook vs. Naraku
3.
El Final
Valoración
0.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Contras