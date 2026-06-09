WWE NXT 9 DE JUNIO 2026 .— Desde hace un par de semanas, Naraku le dijo al Campeón NXT, Tony D’Angelo, que estaban destinados a ir a la guerra juntos, y que hasta que llegara ese momento, se encargaría de que se mantuviera en el trono. Cuando Kam Hendrix intentó atacar a D’Angelo, Naraku lo bloqueó y lo envió fuera del cuadrilátero, cumpliendo su promesa de proteger al campeón. Después de que D’Angelo retuviera el título ante Hendrix la semana pasada, Naraku entró al ring, le entregó el título a D’Angelo con ambas manos y se inclinó ante él en señal de respeto. Sin embargo, esta semana el japonés enfrentará a Mason Rook en una lucha para definir al contendiente #1 al Campeonato NXT. Rook lleva pocas semanas en la empresa, y en ese breve tiempo ha mostrado un increíble poderío y una gran velocidad a pesar de su tonelaje. El ganador de esta noche enfrentará a Tony D’Angelo en The Great American Bash. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

La semana pasada, Zaria derrotó a Lizzy Rain. Después del combate atacó también a la Campeona Norteamericana NXT, Tatum Paxley, que estaba en el ringside, lo que provocó que la campeona aceptara una lucha titular, pues Paxley nunca retrocede ante las amenazas.

En una lucha de contendiente #1 al Campeonato Femenil NXT, veremos a Kelani Jordan contra Wren Sinclair. La ganadora de este encuentro enfrentará a Lola Vice en The Great American Bash.

En lucha de relevos, Fraxiom (Nathan Frazer y Axiom) se medirán con Noam Dar y Romeo Moreno. Dar, recién regresado de lesión, busca un resultado que lo reposicione en el ecosistema de NXT.

Además, está programado el concurso Mr. NXT Pageant, con Tristan Angels y Shiloh Hill. Habrá categorías de atuendo, talento y oratoria, con el público y tres jueces especiales determinando al ganador.

WWE NXT 9 de junio 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

WWE NXT 9 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Mason Rook vs. Naraku 1. Noam Dar y Romeo Moreno vs. Fraxiom Noam Dar y Axiom iniciaron la acción con rápidos intercambios. Frazer y Romeo ingresaron y la acción fue bastante frenética, con este último pidiendo a Axiom, con Frazer negándole el relevo, aunque empezaba a pagarlo caro porque era dominado por Noam Dar. Axiom volvió a la acción, y se armó el caos en el ring, con Romeo sacando a los veteranos fuera y lanzándose en plancha sobre ellos, permitiéndole a Noam también lanzarse con un Moonsault. Tras el comercial, Romeo seguía en ontrol y luciéndose, pero los ex Campeones de Parejas lograron sobreponerse gracias a su trabajo en equipo y eventualmente lograron conectarle un tope suicida sobre sus rivales. De vuelta en el ring, Axiom y Noam tuvieron un intercambio, buscando por su cuenta una victoria rápida. Sin embargo, Axiom vio su Golden Ratio bloqueado y llegó Romeo para impedir que Frazer ayudara a su compañero, con los ex campeones a punto de sucumbir con un Ankle Lock. Con Noam Dar fuera, Axiom y y Nathan Frazer se volvieron a combinar sobre Romeo, pero Axiom falló accidentalmente el Golden Ratio e impactó en su compañero, aunque eso no fue aprovechado por sus rivales, quienes no lograron la victoria sobre Frazer. Romeo buscó lanzarse sobre sus rivales, pero recibió una doble patada y Noam Dar quedó en inferioridad numérica, recibiendo un Spanish Fly. Luego, Fraxiom lograron liquidar a Romeo con una buena combinación. El Final Phoenix Splash de Frazer sobre Romeo Valoración 7.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate. Ambos equipos trabajaron a todo gas y se lucieron.

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Tras el combate, los combatientes se abrazaron en señal de respeto.

WWE NXT 9 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Mason Rook vs. Naraku 2. Mason Rook vs. Naraku El Final Valoración 0.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros

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