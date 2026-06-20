Hoy en la historia de WWE: CM Punk inicia el Summer of Punk II

El 20 de junio de 2011 tuvo lugar uno de los episodios más importantes de Monday Night Raw en la historia moderna de WWE. Aquella noche, CM Punk se convirtió en aspirante al Campeonato WWE de John Cena en el histórico Money in the Bank 2011 y puso en marcha una historia que terminaría siendo conocida como el Summer of Punk. Lo que comenzó como una simple lucha para determinar al próximo retador al título acabó convirtiéndose en una de las rivalidades más recordadas del siglo XXI y en el impulso definitivo para que Punk alcanzara el estatus de megaestrella dentro de la compañía.

► CM Punk es retador al Campeonato WWE

En uno de los combates principales de la noche, Punk derrotó a Alberto Del Río y Rey Mysterio en una triple amenaza donde las caídas estaba permitidas en cualquier lugar para obtener una oportunidad por el cinturón mundial en un evento premium en vivo que sería en su ciudad natal, Chicago. Sin embargo, el combate fue solo el comienzo de una trama mucho más grande.

► El anuncio que cambió WWE

Tras convertirse en contendiente, CM Punk reveló que su contrato con WWE expiraría el mismo día de Money in the Bank. El mensaje era claro: si derrotaba a John Cena, podría abandonar la empresa llevándose consigo el Campeonato WWE. Aquella noche es considerada por muchos como el verdadero punto de partida del Summer of Punk.

► El Summer of Punk original

Aunque la mayoría de fans relacionan el término Summer of Punk con WWE, la realidad es que la historia tuvo su origen varios años antes. En junio de 2005, CM Punk conquistó el Campeonato Mundial ROH derrotando a Austin Aries. Lo llamativo era que ya había firmado un contrato para incorporarse a WWE, por lo que existía el temor de que abandonara la empresa llevando consigo el cinturón. Ring of Honor aprovechó la situación para construir una de las historias más famosas de la lucha libre independiente. Punk amenazaba con marcharse como campeón y defendía que podía llevar el título fuera de la promotora. Aquella trama se conoció como Summer of Punk.

► El inolvidable Money in the Bank 2011

Durante las semanas posteriores llegó la histórica Pipe Bomb. Punk criticó abiertamente a WWE, a Vince McMahon, Triple H, Stephanie McMahon, John Cena… La historia alcanzó su punto culminante el 17 de julio de 2011, cuando CM Punk derrotó a Cena en Money in the Bank para conquistar el Campeonato WWE. Otro momento icónico llegó cuando «El Mejor del Mundo» se marchó entre los fans con el título y mandando un beso a McMahon.

► Del inicio al final del Summer of Punk

La historia continuó durante las semanas posteriores, con WWE organizando un torneo para coronar a un nuevo campeón mientras Punk estaba ausente. Cabe mencionarse que durante ese tiempo Rey Mysterio ganó el torneo y se coronó por primera y única vez Campeón WWE. Sin embargo, luego expuso el cinturón ante John Cena y lo perdió, convirtiéndose este nuevamente en monarca.

Finalmente Punk regresó a la programación y reclamó seguir siendo el auténtico Campeón WWE, lo que desembocó en un nuevo enfrentamiento contra Cena en SummerSlam 2011 para determinar quién era el verdadero campeón. Punk volvió a ganar, pero la celebración duró poco. Kevin Nash regresó de forma inesperada para atacarlo, permitiendo que Alberto Del Río canjeara su maletín de Money in the Bank y le arrebatara el campeonato.

El reinado de Del Río terminaría a manos de Cena en Night Of Champions 2011. Aunque recuperaría el campeonato en Hell In A Cell. Pero en Survivor Series sería destronado nuevamente, esta vez por CM Punk. Ya era noviembre, el Summer of Punk había terminado, pero entonces «El Mejor del Mundo» comenzó su histórico reinado de 434 días como Campeón WWE.

► Kelly Kelly también hizo historia

La misma noche que comenzó el Summer of Punk también tuvo lugar un momento importante para la división femenil. Kelly Kelly derrotó a Brie Bella para conquistar el Campeonato de Divas por primera vez en su carrera. Terminó además con el primer y único reinado de la Bella Twin en su trayectoria. E igualmente comenzaría el único suyo (no tenemos en cuenta el Campeonato 24/7).

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