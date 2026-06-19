Hoy en la historia de WWE: Noche histórica para The Shield

El 19 de junio de 2016, WWE celebró Money in the Bank en el T-Mobile Arena de Las Vegas con una lucha entre Roman Reigns y Seth Rollins por el Campeonato WWE como estelar y un combate frente a frente con John Cena contra AJ Styles como otro de sus principales atractivos. Además claro del propio duelo por el maletín de Money in the Bank. Diez años después, nos acordamos del evento premium en vivo porque Dean Ambrose terminó como Campeón WWE y los tres miembros de The Shield tuvieron el título mundial en sus manos la misma noche.

► El regreso triunfal de Seth Rollins

Seth Rollins había regresado semanas antes de la cita tras haberse recuperado de una grave lesión de rodilla que le obligó a abandonar el cinturón y recibió una oportunidad inmediata contra Roman Reigns. Ya habían pasado dos años pero la traición de Rollins y el final de Shield aún estaban frescos en la memoria de ambos luchadores y de todo el mundo.

De hecho, en 2026 nadie se ha olvidado de aquello y siempre será uno de los grandes momentos de la era moderna de la WWE. Pero volvamos al combate. Rollins no solo volvió sino que venció a Reigns para coronarse como nuevo Campeón WWE. Terminó el tercer reinado del entonces «Gran Perro» (aún faltaba mucho para «El Jefe Tribal») después de 77 días.

► La sorpresa de Dean Ambrose

Si se preguntan cuántos días duró el reinado del «Arquitecto» (también faltaba mucho para «El Visionario»), lo cierto es que ninguno. Dean Ambrose, ahora conocido como Jon Moxley, el Campeón Continental de AEW, había ganado antes esa noche el maletín de Money in the Bank, un premio que el propio Rollins ya había logrado en 2014 (y que lograría en 2025); Reigns nunca lo consiguió.

Cuando una Superestrella WWE se convierte en Mr. MITB suele ser el comienzo de una aventura de meses durante los cuales nunca se sabe cuando va a hacer efectivo el contrato para luchar por un título en cualquier momento. Sin embargo, Ambrose no esperó ni siquiera al día siguiente y en cuanto Rollins derrotó a Reigns apareció para cobrar y coronarse nuevo Campeón WWE.

► Resultados completos de WWE Money in the Bank 2016

Campeonato en Parejas WWE : The New Day (c) derrotaron a The Club, Enzo & Cass y The Vaudevillains.

: (c) derrotaron a The Club, Enzo & Cass y The Vaudevillains. Baron Corbin derrotó a Dolph Ziggler.

Charlotte y Dana Brooke derrotaron a Natalya y Becky Lynch.

y derrotaron a Natalya y Becky Lynch. Apollo Crews derrotó a Sheamus.

AJ Styles derrotó a John Cena gracias a la intervención de Karl Anderson y Luke Gallows.

Money in the Bank : Dean Ambrose venció a Sami Zayn, Cesaro, Chris Jericho, Kevin Owens y Alberto Del Rio.

: Dean Ambrose venció a Sami Zayn, Cesaro, Chris Jericho, Kevin Owens y Alberto Del Rio. Campeonato de Estados Unidos : Rusev (c) derrotó a Titus O’Neil.

: (c) derrotó a Titus O’Neil. Campeonato WWE : Seth Rollins derrotó a Roman Reigns (c).

: Seth Rollins derrotó a Roman Reigns (c). Campeonato WWE: Dean Ambrose venció a Seth Rollins (c).

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