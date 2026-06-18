No hace mucho Diamond Dallas Page recordaba de buena y mala manera su historia en WWE acosando a Sara, la entonces esposa del Undertaker. Hoy volvemos a ella porque un 18 de junio como hoy pero del año 2001 se dio uno de los momentos más impactantes de la trama de la Invasion cuando se reveló que DDP, una de las mayores estrellas de WCW, era quien llevaba semanas de acosador.

► WWE compra WCW

Meses antes, Vince McMahon había adquirido la hasta entonces compañía de Ted Turner, poniendo fin a la histórica guerra de los lunes por la noche (Monday Night Wars) entre Monday Night Raw y Monday Nitro. Los fanáticos esperaban con muchas ganas la llegada de las principales figuras de WCW a la programación de WWE.

Sin embargo, muchos de los nombres más importantes permanecieron fuera de televisión al principio tras la compra debido a sus contratos con AOL Time Warner. Esto provocó que la aparición de Diamond Dallas Page fuera una auténtica sorpresa para todo el mundo cuando finalmente hizo su esperado debut como Superestrella.

► El misterioso acosador de Sara Undertaker

Durante varias semanas, The Undertaker había recibido mensajes inquietantes relacionados con Sara. Flores, grabaciones y otras situaciones ponían en claro que su esposa (y su familia) estaban en peligro.

La historia alcanzó su punto culminante cuando un motorista enmascarado apareció utilizando la música de entrada del Enterrador en RAW. Mientras avanzaba hacia el ring, los comentaristas insinuaron que podría tratarse del hombre que llevaba semanas acosando a su esposa. Una vez dentro del cuadrilátero, el desconocido se quitó el casco y reveló su identidad: Diamond Dallas Page.

El Universo WWE se volvió loco al ver a uno de «sus mayores rivales» convertirse en una de sus nuevas estrellas favoritas.

Diamond Dallas Page makes his surprise WWE debut! (2001) 💎💥 @RealDDP pic.twitter.com/HYjfadeMSE — 2000’s WWE (@2000s_WWE) April 8, 2022

► La rivalidad DDP vs. Undertaker

Tras su debut, DDP confirmó que él era la persona que había estado acosando a Sara. La revelación dio inicio a una memorable rivalidad con Undertaker que se convirtió en una de las historias principales de WWE durante el verano de 2001.

La trama llevó a ambos luchadores a enfrentarse en diferentes ocasiones, entre las cuales podemos destacar:

En RAW el 9 de julio, DDP y Undertaker protagonizaron una lucha callejera que terminó sin resultado con Sara y Shane McMahon involucrados.

que terminó sin resultado con Sara y Shane McMahon involucrados. Durante el histórico PPV Invasion , DDP formó parte del Team WCW-ECW que derrotó al Team WWF donde estaba el Enterrador.

, DDP formó parte del donde estaba el Enterrador. SummerSlam 2001 vio al Undertaker y a Kane vencer a DDP y Chris Kanyon dentro de una jaula de acero para ganar el Campeonato Mundial en Parejas.

► Resultados completo de WWF RAW 18 de junio de 2001

Kurt Angle derrotó a Jeff Hardy en un combate de cuartos de final del torneo King of the Ring .

derrotó a en un combate de cuartos de final del torneo . Tazz derrotó a Hardcore Holly .

derrotó a . Rhyno derrotó a Tajiri en un combate de cuartos de final del torneo King of the Ring .

derrotó a en un combate de cuartos de final del torneo . Edge derrotó a Perry Saturn en un combate de cuartos de final del torneo King of the Ring .

derrotó a en un combate de cuartos de final del torneo . Matt Hardy derrotó a Albert por descalificación.

derrotó a por descalificación. Christian derrotó a The Big Show en un combate de cuartos de final del torneo King of the Ring .

derrotó a en un combate de cuartos de final del torneo . Chris Jericho, Chris Benoit y Spike Dudley derrotaron a Steve Austin, Bubba Ray Dudley y D-Von Dudley en una lucha por equipos de seis hombres.

► Un debut que sigue siendo recordado

Más de dos décadas después, el debut de Diamond Dallas Page en RAW continúa siendo un momento muy recordado de la era de la Invasión.

La combinación entre el misterio alrededor del acosador de Sara y la llegada de una de las figuras más importantes de WCW creó una de las revelaciones más impactantes de la televisión de WWE en 2001.

Aunque su etapa en WWE nunca alcanzó el éxito que había tenido en WCW, aquella noche quedó grabada en la memoria colectiva de los fans y hoy la traemos de nuevo al presente para celebrarla.