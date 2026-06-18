Mark Davis defenderá el Campeonato Nacional AEW en RevPro

Antes de que el gran público descubriera (¡oh, sorpresa!) que Mark Davis no es sólo un luchador «tag team», sino que también es un talento individual de primer nivel, su fama se debía a Aussie Open, dupla que conformaba con Kyle Fletcher, y que tuvo en RevPro su principal plataforma de lanzamiento antes de firmar con NJPW y ya posteriormente con AEW.
Bajo los focos de la casa británica, Davis y Fletcher conquistaron dos veces el Campeonato Británico Indiscutible de Parejas, amén de dejar combates memorables, tuvieran dicho oro o no sobre la mesa. Y quiere el destino que ambos estén hoy en una empresa que guarda relación con RevPro, por lo que puntualmente continúan compitiendo allí, como hicieron el pasado año, cuando Fletcher luchó en el aniversario de la promotora y Davis fue parte del evento Uprising.
Y como Davis hará este próximo domingo, en Live In Southampton 42, cuando defienda el Campeonato Nacional AEW frente a Joe Lando, ex Campeón Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro y uno de los mejores «juniors» del planeta. Lando y la implicación de su vida, quien nunca antes había competido por un cetro tan notorio. Tal vez una actuación a la altura suscite el interés de AEW.
Será la cuarta defensa de Davis desde que conquistara el título Nacional en el episodio de Collision del pasado 9 de mayo. Su más reciente, contra Ace Austin, se dio durante el especial Global Wars: Cincinnati, de ROH, previsto para emitirse hoy jueves 18 de junio.
► Live In Southampton 42: cartel anunciado
He aquí todo lo que presenta de momento RevPro Live In Southampton 42, a celebrarse este domingo 21 de junio desde el 1865 de Southampton (Inglaterra).
- CAMPEONATO NACIONAL AEW: Mark Davis (c) vs. Joe Lando
- Myla Grace vs. Kanji
- JJ Gale vs. David Francisco
- Leyton Buzzard vs. Isaac Murray
- Connor Mills vs. Josh James
- Mark Trew y Kieron Lacey vs. Leon Cage y Nino Bryant
- Top Tier (James Ellis y Josh Holly) vs. CPF (Danny Black y Maverick Mayhew)
THIS SUNDAY, June 21st— Revolution Pro (@RevProUK) June 17, 2026
Live from the 1865, Southampton
Doors 4pm l Bell Time 4.30pm
AEW National Championship
MARK DAVIS VS JOE LANDO
🎟️ https://t.co/iBtarbIMHH pic.twitter.com/RCAKZMWps9