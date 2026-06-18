John Cena pone una difícil condición para salir del retiro

John Cena ha finalizado oficialmente su carrera como luchador en diciembre del año pasado cuando cayó derrotado ante Gunther en el último Saturday Night’s Main Event del 2025. El 17 veces Campeón Mundial ha dejado en claro que no volverá a luchar más; sin embargo, no descartó seguir ligado a la WWE en cierto modo, e incluso fue el anfitrión de WrestleMania 42, aunque ahora aparece luciendo saco y corbata.

► John Cena está satisfecho con su retiro

John Cena se toma muy en serio su retiro, y al parecer, cualquiera que intente convencerlo de volver al ring de la WWE va a tener que desembolsar una fortuna, e incluso hace unos días dijo que sería un «suicidio financiero» para cualquiera que intentara que luchara otro combate. Ahora, durante su aparición en SpaceCon San Antonio, el 16 veces Campeón Mundial dio a los fans más detalles, en una sesión de preguntas y respuestas con los fans. Allí, un joven llamado Jaden, de San Antonio, le preguntó a Cena si volvería a luchar y el 17 veces Campeón Mundial no se anduvo con rodeos.

“No. ¿Qué? No. Eh, Jaden, voy a explicarlo de una manera que espero que todos entiendan. No puedo hablar en términos absolutos porque, repito, no lo controlo. Pero creo que la única persona que podría convencerme de regresar, dados los recientes acontecimientos, sería el Sr. Elon Musk, y tendría que renunciar a gran parte de su fortuna para hacerlo. Así que, hasta que lo haga, creo que seguiré retirado.”

“Y los recuerdos que compartimos de ese evento son realmente especiales porque he ido allí muchas veces. Al AT&T Center, al RBC Center, o como se llame. He pasado por diez cambios de nombre. He estado en dos recintos diferentes. Nos hemos divertido mucho. Así que reunir a todos por última vez fue realmente especial”.

“Y mucho tiene que ver con mi salud. Pero mucho más tiene que ver con mi integridad. Y les dije a todos que este último año sería mi último año. Y lo decía en serio. No soy perfecto. Tengo buenas y malas luchas, pero intento ser honesto. Y sé que mi mayor valor es mi palabra. Así que esa es una de las principales razones por las que quiero seguir retirado, porque les di mi palabra a todos los que están aquí”.

Aunque Cena deja la puerta entreabierta para un regreso de la forma más ridícula y ostentosa posible, propia de un multimillonario, su verdadera intención es que su retiro tenga un significado real, y quiere mantenerlo de esa manera.