El episodio 16 de la segunda «temporada» de WWE EVOLVE, grabado el pasado 29 de mayo desde el WWE Performance Center de Orlando (Florida, EEUU), se emitió ayer 17 de junio vía Tubi.

Cuatro luchas se anunciaron: Kam Hendrix y Harley Riggins vs. Noam Dar y Romeo Moreno, Chazz «Starboy» Hall vs. Tristan Angels, Zena Sterling vs. Anya Rune y Brooks Jensen vs. Elijah Holyfield.

Además, hubo un último careo entre Aaron Rourke y Max Abrams antes de su choque titular en Succession III.

► Camino a Succession (IV)

Desde su oficina, fresquito, Timothy Thatcher repasó lo que veremos en Succession III el próximo miércoles: Aaron Rourke (c) vs. Max Abrams por el Campeonato WWE EVOLVE y Wendy Choo (c) vs. Nikkita Lyons por el Campeonato Femenil WWE EVOLVE. Thatcher también dio cuenta de lo que veríamos en el presente episodio. Choo hizo acto de presencia para firmar el contrato de su combate en Succession III. La campeona apuntó que estaría atenta al duelo femenil entre Zena Sterling y Anya Rune, sugiriendo que una de las dos podía convertirse en retadora.

Se le dio foco a un tal KevOnStage, quien parece tiene un programa en Tubi y es famosete. Mucho gusto.

Brooks Jensen derrotó a Elijah Hoylfield. En su segundo encuentro, Holyfield perdió. Pensaba que le darían una racha considerable. Eso sí, perdió con trampeos, cuando Jensen quitó el protector de uno de los esquineros y acabó estrellando allí su cabeza, hasta ser rodado de espaldas sobre los cuatro minutos, ceguera arbitral mediante. Derrota sucia, pero derrota al fin y al cabo. La semana pasada, Holyfield tuvo cierto encontronazo con The Mog Squad, por lo que no descartaba que el grupo le costara el combate. ♠♠1/2

Tristan Angels derrotó a Chazz «Starboy» Hall. Y otra victoria sin interferencias aquí, esta completamente limpia, que tampoco esperaba. Duelo detonado el pasado miércoles, de algo menos de ocho minutos, aunque cargado de buenas secuencias. «Starboy» es uno de esos seguros de vida a la hora de dar espectáculo casi bajo cualquier circunstancia. El amante del denim tenía encarrillada la victoria, pero Angels evitó su Shooting Star Press, luego una Huracarrana y le endosó su remate (Shire’s Kiss; una suerte de knee facebuster) para la cuenta de tres. Angels ya compitió por el Campeonato WWE EVOLVE, cayendo ante Aaron Rourke (capítulo del 27 de mayo), pero tal vez tenga otra oportunidad. ♠♠♠1/2 En las postrimerías, Chuey Martinez quiso sacar algunas palabras de Angels y este proclamó ser el epítome de la clase luchística.

Promos de Zena Sterling y Anya Rune antes de batirse el cobre. Sterling dijo estar ansiosa por volver a luchar en WWE EVOLVE (su anterior implicación se remontaba a la edición del 18 de marzo) y Rune que buscaba su primera victoria. Los comentaristas se centraron más en Sterling, señalando que tenía nueva imagen, lo que sugirió quien saldría victoriosa…

Zena Sterling derrotó a Anya Rune. El bueno de KevOnStage estuvo viendo la lucha en la sección VIP. Detalle crucial. Nah, bromeaba. Lo que sí resultaron cruciales fueron los intentos de Rune por lanzar ataques desde lo alto del esquinero, porque los dos la vieron resbalar y caer. Un punto interesante del combate, que muchos vieron como un «botch», pero nada más lejos de la realidad, pues casaba además con el espíritu temeroso del personaje que porta Rune. En su segundo intento, Sterling aprovechó la vacilación para recibirla con un Powerslam y luego estrellarle la cabeza contra el mismo esquinero sin protección que había saboreado Elijah Holyfield minutos antes. Otro interesante punto. Rune acabó por ser puesta de espaldas planas tras un Swinging Sidewalk Slam en menos de cuatro minutos. ♠♠♠ Acabada la lucha, Gianna Capri subió al ring y gritó a Rune que no merecía estar en WWE EVOLVE. Layla Diggs y Masyn Holiday la defendieron y Capri puso pies en polvorosa. Por cierto, ayer se supo que Holiday dejó WWE.

En entrevista con Blake Howard, Harlem Lewis reveló que tendría el alta competitiva la próxima semana y pidió enfrentar a Braxton Cole sin descalificaciones.

De nuevo desde la oficina de Timothy Thatcher, Nikkita Lyons firmó el contrato de su combate y se burló de KevOnStage, que también estaba allí. Thatcher le dijo al personaje televisivo que se encargara de ejercer de Gerente General dentro de dos semanas, pues tenía que hacer un viaje de «scouting». KevOnStage aceptó. Luego fue confirmado un «No DQ» entre Harlem Lewis y Braxton Cole.

Noam Dar y Romeo Moreno derrotaron a Kam Hendrix y Harley Riggins. Por fin, primera victoria de Moreno bajo los focos de WWE EVOLVE, si bien aún tiene pendiente estrenar su casillero individual. En los compases finales, Riggins quiso valerse de un contenedor de basura, pero Tate Wilder surgió de la nada cual ninja y se lo arrebató. Esto condujo a que Riggins acabara puesto de espaldas planas tras un Spinning Back Fist de Dar antes de cumplirse los ocho minutos de contienda. ♠♠♠1/4

Y para cerrar el capítulo, Aaron Rourke y Max Abrams en una charla moderada por Chuey Martinez, que acabó en gresca cuando Abrams dijo que la familia de Rourke no estaba orgullosa de este.

⇒ Rara vez WWE EVOLVE concluye con un segmento hablado (aunque acabaran yéndose a las manos), en una decisión lógica para vender el presumible «main event» de Succession III. Con todo, no me pareció un show demasiado enfocado en dicho especial, pues aparte de dicho «face-off», la única novedad fue la confirmación de una revancha entre Harlem Lewis y Braxton Cole. Si sólo tienen tiempo para una lucha, vean la que protagonizaron Tristan Angels y Chazz «Starboy» Hall, punto que elevó el global.

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