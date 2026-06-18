Lo bueno y lo malo de AEW DYNAMITE 17 de junio 2026

AEW DYNAMITE 17 DE JUNIO 2026.— Este miércoles vimos un nuevo episodio de Dynamite, que dejó este miércoles un avance de cara a Forbidden Door 2026, con un estelar que fue un combate de seis contra seis.

AEW DYNAMITE 17 DE JUNIO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO MALO

► 2- Lucha de seis contra seis

No fue nada mala, pero se sintió excesiva dentro de un programa que tuvo otras dos luchas mucho muy largas (Moné contra Hazuki y Death Riders vs. Brodido). Repetimos: fue buena, pero fue programada en un Dynamite que ya había cansado a los fans con luchas extensas, así que se sintió pesado lo que debió ser un cierre triunfal.

► 1- Kenny Omega vs. Tony Nese

Fue un squash completamente innecesario. Para un segmento con Omega, sólo necesitaba salir al ring. Hasta se siente raro ver una lucha de Omega calificada con una estrella, pero esta lo fue

LO BUENO

► 2- Mercedes Mone vs. Hazuki

Cuatro estrellas, 8.5 en calidad y 9.0 en intensidad, hasta parecía que estaban en Japón. Una semifinal que cumplió con la revancha prometida desde 2024 en NJPW, con suficiente intercambio de llaves, lances, castigos y la rendición final de Hazuki tras resistir todo lo que pudo. El torneo Owen Hart está produciendo el tipo de luchas que justifican su prestigio.

► 1- Cara a cara entre Swerve Strickland y Will Ospreay

Fue el mejor trabajo de promos de AEW en mucho tiempo. El reclamo de Swerve resume perfectamente la tensión: le recordó a Ospreay que el año pasado le ayudó a dar paso a Hangman, pero que Hangman ni siquiera puede volver a luchar por el título, y que todo lo que hicieron juntos no valió nada. Una rivalidad que se siente muy personal y orgánica antes de su lucha en la final del torneo.

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