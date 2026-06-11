El decimoquinto episodio de la segunda «temporada» de WWE EVOLVE se emitió ayer 10 de junio vía Tubi (EEUU), grabado el pasado 1 de mayo desde el WWE Performance Center de Orlando (Florida, EEUU).

Una lucha de tercias supuso el estelar de esta edición: The Mog Squad fueron contra Marcus Mathers, Sam Holloway y Aaron Rourke.

Completando el cartel, PJ Vasa vs. Karmen Petrovic y un reto abierto de It’s GAL.

► Camino a Succession (III)

Marcus Mathers y Sam Holloway abrieron el capítulo dando cuenta de su rivalidad con The Mog Squad y comentando que no tenían noticias de Cappuccino Jones, hasta escuchar un ruido y encontrárselo tirado por los suelos, consecuencia de un presunto asalto. Con esto, Jones quedó fuera del estelar. Dramaaa.

Hubo recapitulación del pique entre PJ Vasa y Karmen Petrovic, detonado en el episodio de la semana pasada, cuando se liaron a golpes en la sección VIP como si se tratase de La Casita de Bad Bunny.

Karmen Petrovic derrotó a PJ Vasa. Petrovic, aunque se topó con una colosa que le dio guerra, no tardó demasiado en tumbarla. Sobre los cuatro minutos, y luego de no resultar suficiente un primer Petrifier, le endosó un segundo para la cuenta de tres. Extraña, si bien interesante lucha, por lucir de realce pero con la ganadora siendo realmente el «underdog». Todo apunta a que Petrovic conquistará más pronto o más tarde el Campeonato Femenil WWE EVOLVE. Por cierto, pensaba que Vasa había sido despedida hasta que recordé que es samoana. ♠♠♠1/4

Entre bastidores, The Mog Squad estaban jactándose de haber dejado fuera de circulación a Cappuccino Jones, Elijah Holyfield se cruzó con ellos, los rudos se pusieron un poco chulitos y el hijo de «The Real Deal» les amenazó con romper mandíbulas a mansalva. Max Abrams y Cía, sabiamente, prefirieron marcharse.

Turno para Tristan Angels, sobre el ring, quien después de volver a proclamar que era muy guapo, hizo «bodyshaming» sobre Chazz «Starboy» Hall. Este tuvo las agallas de plantarle cara y ambos se enzarzaron en una golpiza de la que salió particular ganador el entusiasta del denim. Angels juró venganza.

Una cámara oculta captó a Marcus Mathers hablando con alguien por teléfono para suplir a Cappuccino Jones. Misteriooo.

RETO ABIERTO: Cutler James derrotó a It’s GAL. Primera lucha de James en WWE EVOLVE. El israelí pretendía dejar una declaración de intenciones por todas las afrentas que llevaba soportando en los últimos meses, pero el miembro de DarkState se disfrazó de Claudio Castagnoli (no literalmente), con varios movimientos característicos del suizo hasta en última instancia aplicar un Helicopter Slam y ponerlo de espaldas planas antes de cumplirse los ocho minutos. El público estaba de parte de GAL, así que tal vez estos retos se hagan de forma regular para que el luchador continúe ganándose el cariño de los seguidores… a base de derrotas, claro. ♠♠♠1/4 Acabado el duelo, Chuey Martinez quiso sacarle algunas palabras a James, quien advirtió que conquistaría todas las marcas de WWE.

Promo de Braxton Cole, informando a Harlem Lewis que tenía una oferta para él como asistente de limpieza en un comercio de su padre. Nótese la retranca viniendo de un personaje clasista, que supongo habrá hecho reír a Donald Trump.

Romeo Moreno y Noam Dar se unirán en un choque contra Kam Hendrix y Harley Riggins, a emitirse el próximo miércoles.

Se desveló que Aaron Rourke, Campeón WWE EVOLVE, ejercería de socio de Marcus Mathers y Sam Holloway en el «main event».

The Mog Squad (Max Abrams, Jacari Ball y Santi Rivera) (con CJ Valor) derrotaron a Marcus Mathers, Sam Holloway y Aaron Rourke. Por supuesto, Valor interfirió en varios puntos y en el cierre, distrayendo a Mathers, para que Abrams le endosase su Main Objective y el consiguiente pin. Antes de ello, se sugirió que una falta de sintonía entre Mathers y Rourke condujo también hacia tal desenlace. Interesante, porque dentro de las «indies» hoy día estos no se pueden ver ni en pintura. Buen combate, de casi un cuarto de hora, con vistosos «spots», que desató cánticos de «This is awesome». ♠♠♠3/4

Como epílogo, Max Abrams robó sin vergüenza alguna el Campeonato EVOLVE. Y la marca lo hizo oficial: Abrams se medirá a Aaron Rourke por dicha correa en Succession III (24 de junio).

⇒ Volvió la fórmula de tres combates y con ella, otro episodio notable de WWE EVOLVE, sin necesidad de defensas titulares; aunque hubiera preferido ver en acción a Romeo Moreno, Dorian Van Dux o Chazz «Starboy» Hall en vez de ese reto abierto de It’s GAL. Dije una semana atrás que el camino hacia Succession no me suscitaba entusiasmo, pero el aparente posicionamiento de Karmen Petrovic como retadora de Wendy Choo mejora la perspectiva.

♠♠♠1/2