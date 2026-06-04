Ayer 3 de junio, WWE presentó vía Tubi (EEUU) el episodio 14 de la segunda «temporada» de EVOLVE, grabado el pasado 1 de mayo desde el WWE Performance Center de Orlando (Florida, EEUU).

Cuatro luchas se concretaron para esta edición: Wendy Choo defendiendo el Campeonato Femenil WWE EVOLVE ante Sloane Jacobs, Max Abrams midiéndose a Cappuccino Jones, Romeo Moreno yendo contra Harley Riggins y Gianna Capri haciendo lo propio frente a Masyn Holiday.

Además, tuvo lugar el debut competitivo de Elijah Holyfield.

► Camino a Succession (II)

El show abrió con una recapitulación de lo sucedido en el epílogo del anterior episodio.

Nikkita Lyons y Sloane Jacobs repasaron el cartel de esta semana.

Gianna Capri derrotó a Masyn Holiday (con Layla Diggs). Lucha corta, finiquitada sobre los tres minutos mediante una rodada de espaldas mientras Capri se valía de las cuerdas, ante la ceguera de la réferi. Veronica Haven y Anya Rune estuvieron viendo la contienda en la sección VIP. ♠♠3/4

Entre bastidores, Wendy Choo acusó a Sloane Jacobs de tomar atajos.

Mediante promo pregrabada desde su lago favorito, It’s GAL dijo estar triste por ver que sus presuntos amigos le habían dado la espalda y lanzó un reto abierto para el próximo episodio, proclamando que la amistad estaba sobrevalorada.

Harley Riggins (con Kam Hendrix) derrotó a Romeo Moreno. Otro combate breve, de similar duración que el «opener». Una interferencia de Hendrix permitió que Riggins aplicara su remate sobre Moreno y este cayera vía pin. En las postrimerías, Riggins y Hendrix defenestraron el tobillo izquierdo de Moreno con una silla. ¿Pero qué le estáis haciendo a Zozaya? El español aún no ha ganado en WWE EVOLVE. ♠♠1/4

Timothy Thatcher, desde su oficina, reprendió a sus dos guardias de seguridad (ahora ya identificados como Viktor Zandov y Shido Ash) que una semana atrás cargaron de mala manera contra Harlem Lewis, pidiéndoles que estuvieran atentos la presente semana. Thatcher anunció que Nikkita Lyons lucharía en Succession III (24 de junio) contra quien portase para entonces el Campeonato Femenil WWE EVOLVE.

Max Abrams derrotó a Cappuccino Jones. Previsiblemente, CJ Valor y Jacari Ball, colegas de Abrams, interfirieron en los compases finales, aunque Marcus Mathers y Sam Holloway estaban al quite, hasta ser estos desalojados por Viktor Zandov y Shido Ash. Valor, aprovechando la confusión, golpeó a Jones y Abrams lo remató con su Main Objective sobre los seis minutos de batalla. ♠♠♠

Elijah Holyfield derrotó a Kai Kavari. En apenas minuto y medio, un Uppercut de Holyfield hizo que Kavari quedara KO y fuese cubierto. Kavari tiene pendiente vencer bajo los focos de WWE. ♠♠1/4

Promo pregrabada de Tristan Angels asegurando que volvería a buscar el Campeonato WWE EVOLVE tras perder ante Aaron Rourke en el anterior capítulo.

CAMPEONATO FEMENIL WWE EVOLVE: Wendy Choo (c) derrotó a Sloane Jacobs (con Nikkita Lyons) para retener el título. Único combate de duración estimable esta semana, carente de ardides, pese a la presencia de Lyons en ringside. Sobre los nueve minutos, Choo evitó una Electric Chair y enganchó a Jacobs con su Dirty Snap, por el que la otrora Notorious Mimi tuvo que rendirse. Segunda defensa de Choo desde que conquistara el oro en la edición del pasado 15 de abril. ♠♠♠1/2

Karmen Petrovic y PJ Vasa, quienes vieron el combate en la sección VIP, acabaron enzarzadas en una golpiza.

⇒ Cinco combates es un número inusual para WWE EVOLVE, cuyo formato resulta mucho más sustancioso con tres. Y de no haberse programado el buen estelar, hablaríamos de uno de los peores capítulos de esta marca en su breve historia, en un camino hacia Succession III, de momento, que no me suscita demasiado entusiasmo. Tal vez, después de todo, la remesa actual de talentos luzca inferior a la previa de Kendal Grey y Cía, y los que podrían marcar la diferencia, como Romeo Moreno o Dorian Van Dux, tienen poco protagonismo.

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