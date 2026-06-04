Lo bueno y lo malo de AEW DYNAMITE 3 de junio 2026

AEW DYNAMITE 3 DE JUNIO 2026.— Este miércoles vimos un nuevo episodio de Dynamite, que dejó este miércoles una noche muy sólida luego de Double or Nothing 2026, con un estelar entre Will Ospreay vs. Mark Davis.

AEW DYNAMITE 3 DE JUNIO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO MALO

► 1- Andrade luchó menos de un minuto para luego hablar

No era necesario hacer una lucha para que Andrade hablara. Si el objetivo era que Andrade retara a MJF, eso se hace con un micrófono, no sacrificando a luchador local en un squash que no aporta nada.

LO BUENO

► 3- Regreso de Mercedes Mone

Después de varios meses, Mercedes Moné regresó renovada. El público la recibió con aplausos, pues ya la extrañaban. Es bueno que los luchadores desaparezcan de vez en cuando para que al regresar sean algo fresco.

► 2- MJF vs. Rush

En nuestra cobertura le dimos cuatro estrellas. Parecía que Rush podía ganar. La narrativa de la lesión en el hombro, el médico que quiso detener la lucha y Rush golpeándolo para continuar, más el martinete tombstone en las primeras filas, hicieron de ésta una lucha con peso dramático genuino. MJF llegó vestido de matador para matar al Toro Blanco, y esa imagen lo dice todo.

► 1- Will Ospreay vs. Mark Davis

Más que una lucha cualquiera, parecía que ambos se querían matar. Fue larguísima y superó al encuentro de Rush y MJF. Intervinieron los de la Don Callis Family a favor de Davis y llegaron todos los Death Riders para defenderlo. Ospreay soportó de todo, y al fin se llevó el encuentro de manera dramática mientras el público estaba al borde del paroxismo.

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