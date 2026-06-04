Tiger Mask regresa al CMLL: Será su última gira en México

El Consejo Mundial de Lucha Libre anunció el regreso de Tiger Mask IV, representante de New Japan Pro-Wrestling, quien apareció en un video emitido en CMLL Informa.

► Tiger Mask tendrá su última gira por México

#CMLLInforma || ¡Desde Japón para México! 🇯🇵🤝🇲🇽 Tiger Mask apareció en CMLL Informa con un mensaje para la afición. 🔥⚡ 📲 https://t.co/hfjqVHSUPz pic.twitter.com/uYcjLs5GAe — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) June 4, 2026

Tiger Mask se dirigió a los fans mexicanos:

«Soy Tiger Mask de New Japan Pro-Wrestling. Estaré participando desde el próximo viernes 12 de junio en la Arena México y será la última gira de Tiger Mask en México. Espero que vengan a verme en esta última participación… ¡Nos vemos en la Arena México!»

El enmascarado es uno de los luchadores internacionales más respetados y con mayor historia en la colaboración entre NJPW y CMLL. Su presencia en la Arena México es otro gran acierto en cuanto a contrataciones internacionales por parte de la empresa dirigida por Salvador Lutteroth.

La última vez que estuvo en México fue en 2024. Esa vez luchó el martes 27 de febrero en la México, el viernes en la México (venciendo en mano a mano al Último Guerrero), sábado en la Coliseo, domingo en la México y lunes en Puebla.

La fecha de inicio confirmada es el viernes 12 de junio en el coloso de la Colonia Doctores. Los boletos para las funciones de la Arena México ya están disponibles en los canales oficiales del CMLL.