El episodio 13 de la segunda «temporada» de WWE EVOLVE, grabado el pasado 1 de mayo desde el WWE Performance Center de Orlando (Florida, EEUU), se emitió ayer, 27 de mayo, vía Tubi (EEUU).

Tres luchas compusieron su cartel: Aaron Rourke defendiendo el Campeonato WWE EVOLVE ante Tristan Angels, Wendy Choo y Laynie Luck contra Nikkita Lyons y Sloane Jacobs y un duelo entre Harlem Lewis y Braxton Cole.

► Camino a Succession III

Aaron Rourke hizo repaso del menú del capítulo, apuntando que su retador, Tristan Angels, era merecedor de una señora paliza.

Harlem Lewis derrotó a Braxton Cole por DQ. El pique de estos procedía de la Triple Amenaza que tuvieron por el Campeonato WWE EVOLVE en la edición del pasado 29 de abril, con Lewis considerando que Cole le había fastidiado la lucha. Cole, sobre los cuatro minutos, terminó por valerse de una silla para golpear a Lewis. ♠♠1/4 En las postrimerías, este quiso darle su merecido a Cole, pero los dos tipos encargados de la seguridad de WWE EVOLVE, que Timothy Thatcher contrató semanas atrás, lo impidieron y se lo llevaron de vuelta a vestidores de manera un tanto brusca. Mientras, Cole, muy contento.

En «backstage», Timothy Thatcher informó a Tate Wilder que pasaría a WWE NXT definitivamente.

Hubo viñeta sobre Chazz «Starboy» Hall, quien dijo que el denim poco menos le confería poderes y que era el tipo con más espíritu de lucha de toda WWE EVOLVE.

Se mostró a Tristan Angels calentando para el «main event».

Nikkita Lyons y Sloane Jacobs derrotaron a Wendy Choo y Laynie Luck. Jacobs hizo el pin sobre Choo, luego de que la Campeona WWE EVOLVE quedara noqueada con la patada circular de Lyons. Karmen Petrovic estuvo viendo la lucha en la sección VIP. ♠♠♠1/4 Tras el combate, ante el micrófono de Chuey Martinez, Lyons dijo sentirse feliz por la oportunidad titular que se había ganado Jacobs, pero nadie la creyó excepto su «amiga».

El próximo miércoles, según Timothy Thatcher, veremos el debut competitivo en WWE EVOLVE de Elijah Holyfield. Thatcher también informó de un nuevo episodio especial, Succession III, para el 24 de junio, pero Kam Hendrix hizo acto de presencia en su oficina, quejoso de que Tate Wilder hubiera sido «ascendido» a WWE NXT. Harley Riggins, también allí, solicitó a Thatcher un combate contra Romeo Moreno. Dicho y hecho.

PJ Vasa reaparecerá en WWE EVOLVE la semana que viene.

CAMPEONATO WWE EVOLVE: Aaron Rourke (c) derrotó a Tristan Angels para retener el título. Quinta defensa de Rourke desde que consiguiera el oro en el capítulo del pasado 18 de marzo. ♠♠♠1/2

Como epílogo, Max Abrams, CJ Valor, Jacari Ball y Santi Rivera rodearon el ring en pos de atacar a Rourke, hasta que Cappuccino Jones, Marcus Mathers y Sam Holloway irrumpieron en escena y hubo gresca, cuyo final no vimos pues así concluyó el show.

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