Stardom anuncia las primeras luchas para «The Conversion 2026»

La empresa femenina Stardom anunció las primeras lucha para su siguiente magno evento «The Conversion 2026«.

► Se anunciaron 3 luchas titulares para su siguiente magno evento

La función «The Conversion 2026» tendrá verificativo el 20 de junio en el Yoyogi National Stadium de Tokio.

Se anunciaron tres duelos de campeonato. En el primero de ellos, Sayaka Kurara expondrá el Campeonato World of Stardom por segunda ocasión, para responder al reto que hizo Suzu Suzuki, quien ganó una batalla en cuádruple amenaza para postularse como retadora.

El segundo título en juego será el Campeonato Wonder of Stardom, donde Hanan expondrá el cetro por segunda ocasión, ahora frente a Saya Iida.

El tercer duelo oficial es la confrontación por el Campeonato Femenino IWGP entre la monarca reinante Syuri y la ultraviolenta Rina Yamashita. Para Syuri sería la cuarta vez que expone el cetro en su segundo reinado.