Stardom: Resultados «Nighter in Korakuen 2026 May» God’s Eye campeonas de tercias

Stardom retornó al Tokyo Korakuen Hall para su función «Nighter in Korakuen 2026 May» donde se expuso un campeonato y se dieron varios desafíos.

► «Nighter in Korakuen 2026 May»

En una batalla en cuádruple amenaza de parejas, Cosmic Angels (Aya Sakura y Yuna Mizumori) superó a AZM y Koguma, a God’s Eye (Kiyoka Kotatsu y Syuri) y a Mi Vida Loca (Itsuki Aoki y Rina Yamashita). Tras la lucha, Yamashita, la «Deathmatch Amazon«, fue nominada por Syuri como su siguiente retadora por el Campeonato Femenino IWGP.

En el turno semifinal, HATE (Azusa Inaba, Bea Priestley, Natsuko Tora, Ruaka y Saya Kamitani) dieron cuenta del combinado integrado por Fuwa-chan, Hazuki, High Hai Mate (HANAKO y Maika) y Saori Anou. Tras el combate, apareció Utami Hayashishita, quien recientemente celebró su combate de despedida con de Marigold e inmediatamente tuvo una discusión con Saya Kamitani. Tras bastidores, Akira Kurogane la retó a un combate. El combate de regreso de Hayashishita tendrá lugar el 30 de mayo en Kobe.

En el evento principal, Lady C, Hina y Ami Sohrei de God’s Eyw destronaron a HATE (Rina, Konami y Fukigen Death★) como campeonas Artist of Stardom, siendo este el primero título en la carrera de Lady C luego de cinco años de carrera.

Los resultados completos son:

Stardom «STARDOM NIGHTER IN KORAKUEN 2026 MAY», 26.05.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,083 Espectadores

1. Suzu Suzuki y Akira Kurogane vencieron a Sayaka Kurara y Natsupoi (10:52) con un German Suplex Hold de Suzuki sobre Kurara.

2. Waka Tsukiyama y Rian vencieron a Maki Itoh y Kikyo Furusawa (9:17) con un Aussie Suplex Hold de Tsukiyama sobre Itoh.

3. 4 Way Battle: Yuna Mizumori y Aya Sakura vencieron a Syuri y Kiyoka Kotatsu, Rina Yamashita y Itsuki Aoki y a AZM y Koguma (5:54) con la Sakuracchi de Sakura sobre Kotatsu.

4. Saya Iida y Xena vencieron a Hanan y Matoi Hamabe (10:10) con un German Suplex Hold de Xena sobre Hamabe.

5. Ranna Yagami y Tomoka Inaba vencieron a Starlight Kid y Ema Maishima (13:10) con una Tomoka Senpuyaku de Inaba sobre Maishima.

6. Saya Kamitani, Natsuko Tora, Bea Priestley, Ruaka y Azusa Inaba vencieron a Saori Anou, Hazuki, Maika Fuwa-chan y HANAKO (9:46) con un Star Crusher de Kamitani sobre Fuwa.

7. Artist of Stardom Title: Ami Sohrei, Hina y Lady C vencieron a Konami, Rina y Fukigen Death★ (c) (22:58) con una Zugyuuun de Lady C sobre Rina – conquistando el título.