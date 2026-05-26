Stardom: Resultados «Queens Dynasty 2026» Sayaka Kurara retiene

Ante un repleto Toyoda Gosei Memorial Gymnasium ENTRIO, Stardom presentó su función «Queens Dynasty 2026«.

► «Queens Dynasty 2026»

Mediante una triple amenaza, God’s Eye (Ami Sohrei, Hina y Lady C) superaron a Natsupoi, Yuna Mizumori y Aya Sakura y a Rina Yamashita, Itsuki Aoki y Akira Kurogane para convertirse en las contendientes al Campeonato Artist of Stardom.

Ranna Yagami defendió por cuarta vez el Campeonato Future of Stardom, respondiendo al desafío que hizo Kikyo Furusawa.

Suzu Suzuki superó a tres oponentes (Starlight Kid, Maika y Natsuko Tora) y ganó el derecho a contender por el Campeonato World of Stardom.

Hanan defendió por primera ocasión el Campeonato Wonder of Stardom superando a Bea Priestley

En el turno estelar Sayaka Kurara retuvo el Campeonato World of Stardom tras una recia lucha contra Maki Itoh, quien molesta por el resultado, siguió golpeando a Kurara. Tras la lucha, Suzu Suzuki encaró a la campeona.

Los resultados completos son:

Stardom «STARDOM QUEENS DYNASTY 2026», 23.05.2026 (PPV)

Toyoda Gosei Memorial Gymnasium ENTRIO

1,854 Espectadores

0. 3 Way Battle: Waka Tsukiyama venció a Rian y Matoi Hamabe (5:29) con un Moonlight Dream sobre Rian.

0. Syuri venció a Kiyoka Kotatsu (10:03) con una Ground Suzaku.

1. Saya Kamitani y Ruaka vencieron a Saori Anou y Fuwa-chan (9:20) con un Star Crusher de Kamitani sobre Fuwa.

2. 3 Way Battle: Saya Iida venció a HANAKO y Xena (10:19) con la Iidabashi sobre Xena.

3. Artist of Stardom Title Contendership, 3 Way Battle: Ami Sohrei, Hina y Lady C vencieron a Natsupoi, Yuna Mizumori y Aya Sakura y a Rina Yamashita, Itsuki Aoki y Akira Kurogane (10:22) con una Raiden Shiku de Sohrei sobre Sakura.

4. Hazuki y Koguma vencieron a AZM y Ema Maishima (14:44) con un Diving Senton de sobre Maishima.

5. Future of Stardom Title: Ranna Yagami (c) venció a Kikyo Furusawa (10:45) con un Tae Lock defendiendo el título.

6. World of Stardom Contendership, 4 Way Battle: Suzu Suzuki venció a Starlight Kid, Maika y Natsuko Tora (13:17) con un German Suplex Hold sobre Maika.

7. Wonder of Stardom Title: Hanan (c) venció a Bea Priestley (20:02) con un Wrist-Clutch Backdrop Hold defendiendo el título.

8. World of Stardom Title: Sayaka Kurara (c) venció a Maki Itoh (21:51) con un Tokimeki Spear defendiendo el título.