Tercer episodio de su segunda «temporada», vía Tubi vimos ayer nueva edición de WWE EVOLVE, grabada el pasado 20 de febrero desde el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU).

Tres luchas se anunciaron para el show. La más importante, la última de Jackson Drake en la marca antes de su ascenso definitivo a NXT, defendiendo el Campeonato WWE EVOLVE ante Aaron Rourke. Completando el cartel, otros dos duelos: Kam Hendrix vs. Dante Chen y Laynie Luck (Campeona WWE ID) vs. Zenda Sterling.

► Mr. EVOLVE se despide

The Vanity Project tuvieron un momento de nostalgia como apertura del capítulo, repasando todos los rivales a los que Jackson Drake había vencido y concluyendo que Aaron Rourke sería un trámite.

Kam Hendrix (con Harley Riggins) derrotó a Dante Chen . El mejor luchador fue puesto de espaldas planas aquí, cosa lógica por otra parte, pues Hendrix comenzó a entrenar lucha libre en 2024, cuando lo fichó WWE. Además, el desarrollo así lo expuso: una interferencia de Riggins permitió que Hendrix aplicara a Chen su remate (Lights, Cam, Action) sobre los cuatro minutos. ♠♠♠ Concluido el encuentro, Hendrix y Riggins miraron a cámara para dirigirse a Tate Wilder, al que apalizaron semanas atrás, y retarlo.

. El mejor luchador fue puesto de espaldas planas aquí, cosa lógica por otra parte, pues Hendrix comenzó a entrenar lucha libre en 2024, cuando lo fichó WWE. Además, el desarrollo así lo expuso: una interferencia de Riggins permitió que Hendrix aplicara a Chen su remate (Lights, Cam, Action) sobre los cuatro minutos. ♠♠♠ Concluido el encuentro, Hendrix y Riggins miraron a cámara para dirigirse a Tate Wilder, al que apalizaron semanas atrás, y retarlo. Se me hace raro ver a Timothy Thatcher en una oficina, y ahí que estaba, como «Foreman» de WWE EVOLVE, anunciando que la semana que viene daría cuenta del estatus del Campeonato Femenil de la marca, tras dejarlo vacante Kendal Grey el pasado miércoles. Además, en el episodio del 1 de abril tendrá lugar el debut de algún que otro talento europeo (¿Zozaya? ¿Mike D Vecchio?) y algún que otro nuevo fichaje de WWE ID (¿Starboy Charlie?), sin mayores detalles. It’s GAL irrumpió en la oficina intentando llamar la atención de Thatcher y este, para quitárselo de encima, le dijo que estaría en ese show del 1 de abril. Véase, quien debute vencerá a It’s GAL.

Viñeta sobre Braxton Cole. Orgulloso de sus resultados académicos y de leer a Aristóteles, al que cita, Cole también nos informa de su bagaje en el fútbol americano universitario y afirma ser la perfecta combinación de cerebro y músculos. Me encantaría un luchador que trampease usando objetos de biblioteca. Por cierto, Cole habla igual que Adam Copeland, aparte de que ambos se dan cierto aire.

Laynie Luck derrotó a Zena Sterling . Peter Rosenberg y Blake Howard, comentaristas, discutieron que Luck y Sterling seguramente buscaban impresionar a la directiva de WWE EVOLVE en pos de contender por el oro femenil vacante. Lucha breve pero sustanciosa, muy reñida, Sterling lució bien y no pudo llevarse la victoria como consecuencia de quedar tocada del abdomen tras un doble pisotón de Luck, quien seguidamente la remató con su Death Valley Driver y la cubrió. ♠♠♠ Sterling estuvo el pasado año en ‘LFG’ y sigue sin ganar un combate en WWE EVOLVE.

. Peter Rosenberg y Blake Howard, comentaristas, discutieron que Luck y Sterling seguramente buscaban impresionar a la directiva de WWE EVOLVE en pos de contender por el oro femenil vacante. Lucha breve pero sustanciosa, muy reñida, Sterling lució bien y no pudo llevarse la victoria como consecuencia de quedar tocada del abdomen tras un doble pisotón de Luck, quien seguidamente la remató con su Death Valley Driver y la cubrió. ♠♠♠ Sterling estuvo el pasado año en ‘LFG’ y sigue sin ganar un combate en WWE EVOLVE. Lince Dorado se disponía a subirse a su coche en el parquin del Performance Center y fue abordado por Mike Cunningham. Y no, no hubo asalto con violencia, sino amistosa charla, si bien un tanto disonante. Cunningham se confesó fan de Dorado, pintándolo como un veterano ya pasado de rosca, y le pidió que se enfrentaran la próxima semana. Dorado accedió un tanto enfadado.

Antes del estelar, sobre el ring, Cappuccino Jones dijo que Aaron Rourke se convertiría en el nuevo Campeón WWE EVOLVE y propuso reto a Brooks Jensen, con el que tiene sus más y sus menos. Jensen apareció para aceptarlo. Estos se medirán el próximo miércoles. Como ya saben, hablo en futuro, pero WWE EVOLVE se graba con bastantes semanas de antelación.

Entre bastidores, Luca Crusifino le regaló a Chuey Martinez una pulsera representativa de su filosofía, «PLUR», siglas de «Peace, Love, Unity, Respect», que busca trasladar a WWE EVOLVE, señalando al Team WWE PC como transmisores de malas vibraciones.

CAMPEONATO WWE EVOLVE: Aaron Rourke derrotó a Jackson Drake (c) (con Swipe Right) para ganar el título . Al contrario que Kendal Grey, Drake no pudo despedirse de la marca dejando vacante el oro, aunque Brad Baylor y Ricky Smokes interfirieran en los compases finales, aprovechando que el réferi estaba grogui por un golpe fortuito. Rourke fue capaz de soportar todo lo que le lanzó Drake, incluido un Burning Hammer y su Unaliving, con varias cuentas de 2.99 muy bien conjuntadas. Finalmente, Rourke se repuso, interceptó a Drake en el aire con una Lanza y le aplicó el Molly Go Round. 1, 2 y 3: nuevo campeón. Notable estelar y notable momento para Rourke por la construcción de su personaje en WWE EVOLVE. ♠♠♠ ♠

. Al contrario que Kendal Grey, Drake no pudo despedirse de la marca dejando vacante el oro, aunque Brad Baylor y Ricky Smokes interfirieran en los compases finales, aprovechando que el réferi estaba grogui por un golpe fortuito. Rourke fue capaz de soportar todo lo que le lanzó Drake, incluido un Burning Hammer y su Unaliving, con varias cuentas de 2.99 muy bien conjuntadas. Finalmente, Rourke se repuso, interceptó a Drake en el aire con una Lanza y le aplicó el Molly Go Round. 1, 2 y 3: nuevo campeón. Notable estelar y notable momento para Rourke por la construcción de su personaje en WWE EVOLVE. ♠♠♠ Como epílogo, Rourke celebró su conquista titular con varios compañeros de vestidor.

⇒ 47 minutos completamente disfrutones. Otra entrega muy sólida del programa, que de algún modo cerró ciclo con el cambio titular, principal «highlight». Se presenta interesante lo que está por venir, con el anuncio de esos debuts para el próximo miércoles y la concreción de cómo se determinará nueva Campeona WWE EVOLVE. Tal vez la siguiente no tenga la brillantez de Kendal Grey, pero hay bastantes luchadoras en la cantera que seguro harían un buen papel.

♠♠♠3/4

Jackson Drake loses the Evolve Championship!!!! Aaron Rourke wins the title#WWEEvolve pic.twitter.com/qEclkIhugA — Eslam (@EslamRollins) March 19, 2026