El decimosegundo episodio de la segunda «temporada» de WWE EVOLVE pudo verse ayer vía Tubi (EEUU), grabado el pasado 1 de mayo desde el WWE Performance Center en Orlando (Florida, EEUU).

Tres luchas se anunciaron: Tate Wilder vs. Kam Hendrix, CJ Valor vs. Chazz «Starboy» Hall y Layla Diggs vs. Anya Rune. Además, una firma de contrato con Aaron Rourke y Tristan Angels, a quienes veremos enfrentarse por el Campeonato WWE EVOLVE el próximo miércoles.

► La venganza de Tate Wilder

Como inicio, en promos por separado, Tate Wilder y Kam Hendrix nos recordaron el porqué de su inquina. Básicamente, Wilder, talento proveniente de otra disciplina, como Hendrix, no quiso posicionarse del lado del Team WWE PC en el conflicto que estos mantuvieron con el Team WWE ID. Y Hendrix se lo hizo pagar. Meses después, por fin se ven las caras de forma individual.

Layla Diggs (con Masyn Holiday) derrotó a Anya Rune. Gianna Capri y Veronica Haven estuvieron en la sección VIP apoyando a Rune. Lucha compacta de poco más de cuatro minutos, el mejor punto fue el movimiento final de Diggs, quien tras no poder vencer con una Pelé Kick (también muy vistosa), aplicó un espectacular Moonsault desde el esquinero por el que Rune sucumbió a la cuenta de tres. Rune solicitó este combate para mostrar su valía, pero sigue sin ganar en WWE EVOLVE. ♠♠♠ Como postrimería, Capri subió al ring y criticó a una todavía caída Rune por su derrota. Diggs y Holiday discutieron con Capri y esta se marchó.

Timothy Thatcher repasó algunas promotoras que tienen acuerdo con el programa WWE ID (mencionando a Reality Of Wrestling o Rocky Mountain Pro) y avisó de que seguiría apareciendo en la escena independiente para hacer «scouting».

Chazz «Starboy» Hall derrotó a CJ Valor. Antes del inicio, se vio en una promo cómo Valor quiso prescindir del apoyo en «ringside» de sus colegas de The Mog Squad. Muy arriba se vino el otrora Jimmy House, confiado en que su mayor pesaje se impondría, pero Hall logró sumar su segunda victoria bajo los focos de WWE EVOLVE, en un duelo también breve, que de haber tenido el doble de tiempo podría haber sido excelente. Tras una Tornado Kick que dejó grogui a Valor, Hall lo remató con su Shooting Star Press. 1, 2 y 3. ♠♠♠1/2

En promo pregrabada, Wendy Choo y Laynie Luck retaron a Nikkita Lyons y Sloane Jacobs, por interrumpir estas la lucha que tuvieron dos semanas atrás.

Turno para la firma de contrato entre Aaron Rourke y Tristan Angels, «moderada» por Chuey Martinez. El aspirante minimizó los méritos del campeón y este le dijo que era un feo narcisista. Angels se enfadó y la seguridad intervino, tirándolo al suelo, en una escena un tanto ridícula que flaco favor hizo a la credibilidad del inglés. Luego Harlem Lewis hizo acto de presencia y anunció que el próximo miércoles lo veríamos ir contra Braxton Cole. Por último, apareció en la sección VIP Elijah Holyfield; sí, hijo de Evander Holyfield.

Nikkita Lyons y Sloane Jacobs aceptaron el reto de Wendy Choo y Laynie Luck.

Tate Wilder derrotó a Kam Hendrix. De inicio, no hubo rastro de Harley Riggins en ringside, pero cuando la cosa se puso fea para Hendrix, su colega irrumpió para interferir. Y entonces, Romeo Moreno tumbó a Riggins, cosa que desconcertó a Hendrix, quien acabó también por los suelos y rematado con el UFO Splash de Wilder, cayendo vía pin sobre los nueve minutos de «main event». ♠♠♠1/4

En el epílogo, Timothy Thatcher también se dejó ver por allí y emplazó a los seguidores al siguiente episodio para conocer el futuro de Elijah Holyfield.

⇒ No fue el mejor capítulo de WWE EVOLVE ni tampoco el mejor, y con todo, este nivel le dio para hacerse muy entretenido (bastante compacto, quedándose en 47 minutos), inmersa definitivamente la marca en una dinámica de continuos debuts; lo que por una parte arroja cierta sensación de inestabilidad y por otra un aire de frescura cada miércoles. Eso sí, el panorama femenil, más allá de la órbita del título que ostenta Wendy Choo, carece de peso, al contrario que sucede con los hombres. Un punto cuanto menos mejorable.

♠♠♠1/4