El episodio 11 de la segunda «temporada» de WWE EVOLVE se emitió anoche vía Tubi, grabado el pasado 10 de abril desde el WWE Performance Center de Orlando (Florida, EEUU).

Tres luchas fueron anunciadas para el show: Brooks Jensen vs. Kam Hendrix vs. Tristan Angels vs. Dorian Van Dux por una oportunidad al Campeonato WWE EVOLVE, Karmen Petrovic vs. Nikkita Lyons e It’s GAL vs. CJ Valor.

► The Mog Squad

Entre bastidores, Kam Hendrix y Harley Riggins tildaron a Tate Wilder de «triste» y comentaron lo bonito que, a su juicio, sería WWE EVOLVE si ellos dirigieran la marca.

Karmen Petrovic derrotó a Nikkita Lyons. Sloane Jacobs, Laynie Luck y Wendy Choo interfirieron en el encuentro. ♠♠♠1/4

Harlem Lewis salió a escena, quejoso de que, según su versión, Braxton Cole le fastidiara su combate de la semana pasada por el Campeonato WWE EVOLVE. Ambos acabaron enzarzados y separados por seguridad.

Romeo Moreno estaba un poco depre por no haber ganado todavía un combate en WWE EVOLVE y Tate Wilder lo animó con un par de palabritas.

Promo de Tristan Angels, confiado de que ganaría en el estelar.

CJ Valor (con Max Abrams, Jacari Ball y Santi Rivera) derrotó a It’s GAL. ♠♠♠ Tras la lucha, Abrams reveló el nombre de su equipo completado por Valor, Ball y Rivera: The Mog Squad.

Una cámara estuvo espiando a Cappuccino Jones mientras este hablaba por teléfono fuera del Performance Center.

Anya Rune, con Gianna Capri y Veronica Haven, expuso que hablaría con Timothy Thatcher para que le diera un combate contra Layla Diggs y demostrar así su valía.

LUCHA DE CUATRO ESQUINAS POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO WWE EVOLVE: Tristan Angels derrotó a Brooks Jensen, Kam Hendrix y Dorian Van Dux. ♠♠♠1/2

Como epílogo, Angels celebró su victoria ante la mirada de Aaron Rourke, Campeón WWE EVOLVE, quien estuvo viendo el «main event» en la zona VIP.