Lo bueno y lo malo de AEW DYNAMITE 13 de mayo 2026

AEW DYNAMITE 13 DE MAYO 2026.— Este miércoles vimos un nuevo episodio de AEW Dynamite, que se juntó con AEW Collision. En el estelar, Darby Allin derrotó a Konosuke Takeshita y retuvo el Campeonato Mundial AEW.
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AEW DYNAMITE 13 DE MAYO 2026
A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.
LO MALO
► 1- Mike Bailey vs. Westbrook
La lucha fue tan rápida como chistosa, con Westbrook enredado entre las cuerdas. Fuera de eso, nada relevante.
LO BUENO
► 2- Will Ospreay vs. Ace Austin
Will Ospreay puede sacarle una gran lucha a cualquiera, y encontró en Ace Austin una buena «pareja de baile». Gran combate el que dieron ambos.
► 1- Darby Allin vs. Konosuke Takeshita
Darby Allin ha tenido un reinado como campeón bastante más entretenido que el de algunos de sus predecesores. Takeshita estuvo a la altura y, sinceramente, no habría sido una sorpresa que ganara aquí antes de su combate contra Okada, aunque veremos la revancha entre el Campeón contra MJF.