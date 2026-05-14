Sareee se lesiona el cuello, estará fuera un mes

La súper estrella de la lucha libre profesional femenina japonesa, Sareee, hará un alto de su actividad luchística por orden médica.

► Sareee se encuentra lesionada del cuello

Sareee estará fuera de acción debido a una lesión persistente en el cuello y por orden médica, debe atenderse y recibir tratamiento por lo menos un mes. La luchadora ha estado lidiando con este problema de salud desde su combate en Fortune Dream, seguido de su insólito viaje a Las Vegas.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, la luchadora se disculpó ya que no podrá cumplir con el compromiso que tenía planeado este fin de semana, donde enfrentaría en mano a mano a la sensacional novata Seri Yamaoka en función de Marigold como parte de la gira «Shining Attack 2026», que tendría lugar en el Korakuen Hall.

La última lucha de Sareee antes de esta pausa obligada tuvo lugar el día de ayer, 12 de mayo en el evento que Marvelous presentó en el Shin-Kiba 1st RING. En dicha función, Sareee cayó en el turno estelar a lado de Momono y Takumi Iroha ante la tercia conformada por Jessy Jackson, Johnnie Robbie y Masha Slamovich.

En su comunicado, Sareee mencionó: