Sareee concluye de gran manera su viaje

La superestrella japonesa Sareee, concluyó su viaje a Las Vegas con gran fortuna, ya que ganó una considerable suma de dinero.

► Sareee tuvo gran suerte

Sareee participó en una función que ofreció Marvelous en Las Vegas, luchando al lado de Takumi Iroha.

En su regreso a Japón, tres días después, Sareee se encontraba en el aeropuerto de Las Vegas esperando el momento oportuno para abordar. Mientras esperaba la salida de su vuelo, decidió probar suerte en una máquina tragamonedas que se encontraba frente a la puerta de embarque.

Para sorpresa de todos, acertó el premio mayor repetidamente, ganando alrededor de un millón de yenes (6347 USD). Sareee ya había participado en un evento de carreras de caballos y también había acertado el premio mayor con sus predicciones, asombrando a quienes la rodeaban con su increíble buena fortuna.

Sin duda alguna, esta fue una forma increíble de cerrar un gran viaje. Al comienzo de éste, Sareee luchó contra reloj para llegar oportunamente a Las Vegas para cumplir su compromiso. Previamente luchó en Fortune Dream 11, donde se midió contra Saya Kamitani y Chihiro Hashimoto. Luego partió al aeropuerto para su increíble viaje de 17 horas.

Por increíble que parezca, Sareee viajó ese tiempo para participar en el evento de Las Vegas ese mismo día, llegando finalmente al recinto. Fue una agenda apretada y llena de riesgos, pero todo salió a la perfección y logró la hazaña sin precedentes de competir tanto en Japón como en Estados Unidos el mismo día.

Esta vez, ganó un gran premio en una máquina tragamonedas que probó solo por diversión. Una vez más, demostró que es una chica con mucha suerte.