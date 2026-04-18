Sareee logró luchar en Japón y EUA el mismo día

Luego de una emocionante lucha contra el reloj, Sareee logró la asombrosa hazaña de luchar tanto en Japón como en Estados Unidos en la misma fecha.

► Sareee logró luchar en Tokio y Las Vegas en la misma fecha

Luego de un extenuante viaje de 17 horas, Sareee logró llegar a Las Vegas, Estados Unidos para cumplir con una presentación con Marvelous.

Sumamente emocionada, la popular luchadora compartió vía X:

¡Llegué sana y salva! ¡Llegué a tiempo! ¡Voy a darlo todo! Estoy orgullosa de poder competir en dos eventos consecutivos el mismo día en que comienzan las celebraciones oficiales del 15 aniversario de mi debut. Tengo muchas ganas de representar Spark Rush en Estados Unidos.

La intensa jornada de Sareee inició con su participación en el «Fortune Dream 11», producido por Kenta Kobashi. En dicho evento disputó una lucha en triple amenaza contra Saya Kamitani y Chihiro Hashimoto, misma que terminó en empate tras 30 minutos de acciones.

Kobashi colaboró ​​con Sareee cambiando el orden de su lucha, pasándola del evento principal al turno semifinal. Tras el combate, Sareee se dirigió directamente al aeropuerto de Haneda. A pesar de seguir con molestias en el cuello por la extenuante batalla, llegó al aeropuerto de San Francisco.

Se esperaban aglomeraciones en el aeropuerto debido a los controles de equipaje y otros trámites, pero el vuelo llegó antes de lo previsto y Sareee pudo pasar sin problemas. También evitó las aglomeraciones al hacer transbordo a su vuelo a Las Vegas. A pesar de que los retrasos en los vuelos son frecuentes en Estados Unidos, llegó antes de lo programado, pudo reunirse con el personal local en el aeropuerto de Las Vegas y llegó justo a tiempo, 30 minutos antes del inicio de la función.

Cuando Sareee vio que podía competir tanto en Japón como en Estados Unidos el mismo día, pensó que sería un milagro si pudiera hacerlo, por lo que resultó asombroso que lo consiguiera, estableciendo un récord difícil de igualar.