LA Knight admite sentirse subestimado en WWE

LA Knight es una de las Superestrellas más queridas en toda la WWE; sin embargo, también es de las más infravaloradas si vemos los logros obtenidos en la compañía desde su debut, logrando apenas ser Campeón de los Estados Unidos durante el año pasado, cuando muchos quisieran verlo en la órbita de algún título mundial.

► LA Knight habla sobre su presente y futuro

LA Knight no tiene problema en admitir que siente que nunca ha sido plenamente valorado en el mundo de la lucha libre, ni siquiera en la WWE, y durante una entrevista reciente con Chris Van Vliet, habló abiertamente sobre esta situación, así como sobre su futuro en la lucha libre y dejó claro que no tiene planes de seguir en esto para siempre. Aunque se siente físicamente capaz de continuar, el desgaste mental de una carrera de 23 años empieza a pesarle, descartando la idea de seguir luchando cuando pase de los 50 años.

“Miro el reloj todo el tiempo. Físicamente, puedo hacer esto durante mucho tiempo, pero mentalmente soy como… cachorros. No quiero hacer esto para siempre y maltratar mi cuerpo. Ya llevo 23 años en esto”.

«¿Luchar hasta los 50? ¡Ni hablar! ¿Pero me gustaría hacer apariciones ocasionales? Quizás. No creo que haya alcanzado el nivel necesario para hacer algo como The Undertaker o Steve Austin, así que eso no está en mis planes.»

“Si se vuelven tan locos como para decir: ‘Lo vamos a meter en el Salón de la Fama’, claro que volveré y lo haré, pero tengo la sensación de que eso tampoco va a pasar (…)”.

“(…) Es simplemente la sensación de no ser apreciado. No importa lo que haya hecho, siempre me he sentido infravalorado en la lucha libre. No sé”.

Los comentarios de LA Knight llegan después de que argumentara que su ascenso en la WWE fue diferente al de figuras como Bryan Danielson y Steve Austin porque se ganó el apoyo de los fans sin grandes títulos ni una maquinaria detrás. Sin embargo, todavía siente que no ha recibido el respeto que cree merecer.