Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 10 de junio 2026

por
Logo AEW Dynamite

AEW Dynamite se presentó este miércoles en The Stuart C. Siegel Center en el campus de la universidad de Virginia Commonwealth University en Richmond, Virginia y entre otras cosas vimos a MJF retener el Campeonato Mundial AEW.

► En el episodio de AEW Dynamite del 3 de junio vimos:

  1. CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) retuvo ante Rush (****)
  2. Mark Briscoe venció a Lio Rush (***)
  3. Andrade venció a DK Vandu (1/2)
  4. CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante ‘Speedball’ Mike Bailey (***)
  5. TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Mercedes Moné venció a Alex Windsor (***)
  6. TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Will Ospreay vs. Mark Davis (**** 1/2)

► Cartelera AEW Dynamite 10 de junio 2026

Logo AEW Dynamite

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentará el 10 de junio 2026 en The Andrew J. Brady Music Center en Cincinnati , Ohio, coliseo con capacidad para 4,500 aficionados.

  • SEMIFINAL TORNEO VARONIL COPA FUNDACION OWEN HART: Swerve Strickland vs. Brody King
  • CUARTOS DE FINAL TORNEO FEMENIL COPA FUNDACION OWEN HART: Skye Blue vs. Sareee
Información del Evento
Fecha Miércoles 10 de junio de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión TBS  / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
Sede The Andrew J. Brady Music Center, Cincinnati , Ohio
Capacidad 4,500 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos