Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 10 de junio 2026

AEW Dynamite se presentó este miércoles en The Stuart C. Siegel Center en el campus de la universidad de Virginia Commonwealth University en Richmond, Virginia y entre otras cosas vimos a MJF retener el Campeonato Mundial AEW.
► En el episodio de AEW Dynamite del 3 de junio vimos:
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) retuvo ante Rush (****)
- Mark Briscoe venció a Lio Rush (***)
- Andrade venció a DK Vandu (1/2)
- CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante ‘Speedball’ Mike Bailey (***)
- TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Mercedes Moné venció a Alex Windsor (***)
- TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Will Ospreay vs. Mark Davis (**** 1/2)
- AEW Dynamite: MJF venció a Rush y retuvo el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW
- AEW Dynamite: Mark Briscoe venció a Lio Rush
- Andrade reta a MJF y muestra su molestia con Don Callis
- AEW Dynamite: Kevin Knight venció a «Speedball» Mike Bailey
- Mercedes Moné regresa con victoria y avanza en el Torneo Owen Hart
- AEW Dynamite: Will Ospreay venció a Mark Davis en semifinal del Torneo Owen Hart 2026
► Cartelera AEW Dynamite 10 de junio 2026
El próximo episodio de AEW Dynamite se presentará el 10 de junio 2026 en The Andrew J. Brady Music Center en Cincinnati , Ohio, coliseo con capacidad para 4,500 aficionados.
- SEMIFINAL TORNEO VARONIL COPA FUNDACION OWEN HART: Swerve Strickland vs. Brody King
- CUARTOS DE FINAL TORNEO FEMENIL COPA FUNDACION OWEN HART: Skye Blue vs. Sareee
|Información del Evento
|Fecha
|Miércoles 10 de junio de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|The Andrew J. Brady Music Center, Cincinnati , Ohio
|Capacidad
|4,500 espectadores