AEW Dynamite: Will Ospreay venció a Mark Davis en semifinal del Torneo Owen Hart 2026

Esta noche, en la sexta lucha del AEW Dynamite de hoy, vimos cómo «El Asesino Aéreo» Will Ospreay, de The Death Riders, venció al Campeón Nacional AEW, Mark Davis, de The Don Callis Family, en la semifinal del Torneo Varonil Copa Fundación Owen Hart 2026.

► Momentos claves

Will Ospreay y Mark Davis arrancaron intercambiando llaveo. Davis tomó ventaja con un machetazo al pecho y azotón contra la lona. Ospreay respondió con frankensteiner y una patada al rostro, pero Davis volvió a frenarlo con azotón de espaldas contra la lona y sentón.

Davis dominó durante varios minutos, incluso atrapando a Ospreay con un tirabuzón. Sin embargo, el británico reaccionó con patada voladora y antebrazo desde las sogas antes de sacar a Davis del ring con patadas voladoras.

En ringside, Davis castigó a Ospreay contra la barricada y más adelante lo lanzó sobre la mesa de comentaristas. De regreso al cuadrilátero, continuó el castigo con súplex, lazo al cuello y otro súplex, aunque Ospreay seguía resistiendo.

La lucha se volvió caótica cuando The Don Callis Family apareció, justo cuando Ospreay estaba a punto de ganar, evitando que esto sucediera. El réferi quedó fuera de combate, evitando que esto sucediera. Daniel García y Wheeler Yuta salieron en ayuda de Ospreay, pero Lance Archer arrasó con ambos. Claudio Castagnoli conectó uppercut a Archer, aunque Brian Cage lo destruyó poco después.

PAC también intervino para limpiar la casa, mientras Jon Moxley y Marina Shafir neutralizaban a Jake Doyle. Entonces regresó Kyle Fletcher armado con un destornillador para atacar a Ospreay, pero Konosuke Takeshita apareció para detenerlo.

Ospreay logró desarmar a Davis y conectar su remate, aunque la ausencia del réferi permitió que Davis sobreviviera. Davis estuvo cerca de ganar, pero Ospreay reaccionó atrapándolo con una palanca cruzada al brazo hasta hacerlo rendir.

Will Ospreay avanzó a la final del torneo Owen Hart Foundation. Después de la lucha, celebró junto a Death Riders para cerrar la función.