Mercedes Moné regresa con victoria y avanza en el Torneo Owen Hart

Mercedes Moné volvió a competir después de una larga ausencia y lo hizo con el objetivo de recuperar protagonismo en AEW. La excampeona regresó para disputar una lucha del Torneo Owen Hart femenil ante una rival complicada como Alex Windsor.

La británica no se intimidó por el regreso de Moné y desde los primeros instantes buscó imponer condiciones con llaveo y castigos a ras de lona. Sin embargo, la experiencia de Mercedes terminó marcando diferencias en los momentos decisivos.

El combate tuvo un desarrollo equilibrado durante varios minutos. Windsor encontró espacios para responder a los ataques de la estadounidense, incluso evitando una Meteora en uno de los esquineros cuando parecía que el final estaba cerca.

Alex intentó aprovechar el momento para buscar la cuenta de tres, pero Moné reaccionó rápidamente y retomó el control con un rodillazo al rostro que frenó el impulso de su rival.

► Momentos claves

La excampeona conectó posteriormente un backstabber y de inmediato atrapó a Windsor en el Statement Maker. Sin posibilidad de escapar, la británica terminó rindiéndose.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria representa un paso importante para Moné en su regreso a la actividad. Después de meses alejada de los cuadriláteros y tras perder los múltiples campeonatos que llegó a acumular, ahora se encuentra a una sola victoria de conquistar el Torneo Owen Hart.

Con este triunfo, Moné asegura su lugar en la final del Torneo Owen Hart. La estadounidense buscará completar su regreso con una victoria más y acercarse nuevamente a la órbita de los campeonatos dentro de AEW.