Lo bueno y lo malo de AEW DYNAMITE 10 de junio 2026

AEW DYNAMITE 10 DE JUNIO 2026.— Este miércoles vimos un nuevo episodio de Dynamite, que dejó este miércoles un avance de cara a Forbidden Door 2026, con un estelar entre Swerve Strickland y Brody King.

AEW DYNAMITE 10 DE JUNIO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO MALO

► 1- Chris Jericho

Tras regresar en abril, Jericho parece haber caído de inmediato en sus peores vicios creativos con el nacimiento del «Vórtice de los Calvos».El segmento de apertura de 10 minutos junto a Tommaso Ciampa, fue lento, plano y ridículo, aunque por ahí sacó alguna risa con lo de «Tommy». Tras salir de una historia similar con Ricochet, ver a Jericho obsesionado con hacer chistes tontos sobre la calvicie de sus rivales para vender camisetas se siente como un desperdicio del talento de Ciampa, quien ahora parece condenado a perder impulso en una historia sin rumbo, luego de empezar bien su carrera aquí.

LO BUENO

► 2- El Campeonato Mundial AEW vuelve a ser el foco

La empresa por fin ha logrado estructurar un esquema orgánico donde absolutamente todo el elenco principal tiene como meta compartida el oro máximo que ostenta MJF. Desde los finalistas de la Copa Owen (Swerve Strickland y Will Ospreay) hasta las rivalidades y pactos tras bastidores que involucran a la Don Callis Family, Andrade, Kevin Knight, Mark Briscoe y Darby Allin (quien regresó), cada movimiento parece lógico y orientado en torno al Campeonato Mundial; por ello, tendremos un combate de seis contra seis.

► 1- Jon Moxley vs. Shane Taylor

Lo que parecía una defensa rutinaria y aleatoria del Campeonato Continental se convirtió en una batalla sumamente intensa, realista y cruda. Ambos tuvieron mucho tiempo en televisión y fue bueno el careo posterior entre The Death Riders y Shane Taylor Promotions, el cual sembró tensiones de forma sutil y elegante sin recurrir al típico caos exagerado de docenas de luchadores invadiendo el ring

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