WWE RAW 15 DE JUNIO 2026 .— El Megacampeón AAA, Dominik Mysterio, intentará lograr la hazaña de derrotar a Oba Femi en una de las semifinales del torneo King of the Ring. Femi llega como el favorito absoluto, pues es una de las figuras de mayor ascenso del elenco. Pero Dirty Dom rara vez juega limpio. La semana pasada, mientras Femi hablaba en el ring, Dominik lo interrumpió y su compañero del Judgment Day, JD McDonagh, intentó atacarlo con una silla; la treta les salió mal cuando Femi reaccionó y obligó a ambos a retirarse. Sin embargo, Liv Morgan reveló que tiene un plan para ayudar a Dominik, así que buscará dar el golpe que pocos esperan. El ganador avanzará a la final pactada para Night of Champions el 27 de junio en Riad, Arabia Saudita, que además de la corona tendrá como premio una oportunidad titular en SummerSlam. La acción de la marca roja de WWE se emite desde la CFG Bank Arena, en Baltimore, Maryland.

En la primera semifinal del Queen of the Ring, Iyo Sky enfrentará a Raquel Rodríguez. La integrante del Judgment Day parte con la ventaja del tamaño y la posible intervención de su facción, pero la japonesa buscará imponer velocidad y técnica.

Chad Gable se medirá ante Rusev en mano a mano. La semana pasada, Gable salió en auxilio de Rey Mysterio, Penta y Dragon Lee después de la emboscada de Rusev y Ethan Page, y ahora encara al búlgaro como primera parada de su cruzada de redención.

Además, estará presente el Campeón Mundial de Peso Completo Roman Reigns.

WWE Raw 15 de junio 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Roman Reings con Jacob Fatu y The Usos llegaron al ring para abrir el programa, y pidió que lo reconozcan a él y a Jey como futuro Rey del Ring, a quien empezó a exhaltar. También resaltó el trabajo de Jimmy Uso, ya que sin él, no habría «una mano derecha».

El público coreaba el nombre de Fatu y Jey tomó el micrófono para decir que alguien no estaba obedeciendo, porque no los estaban reconociendo. Roman dijo que tenía un problema con eso y le cuestionó a Jacob por no reconocer a los Usos.

Jacob dijo que no escuchaba a The Usos, porque a la única persona que reconoce era al OTC, Roman Reigns, y este le dijo a Jacob que no necesitaba un hombre que dijera sí a todo. Luego, pidió la caja, sacó un ula fala y le dijo a Jacob que The Bloodline no solo se han vuelto a reunir, sino que siempre han estado aquí, desde los Wild Samoans, pasando por Rikishi, Umaga, The Usos y el Jefe Tribal.

Roman le dio la bienvenida a Jacob a la familia y le puso el ula fala, y todos lo reconocieron. Luego, cuando los miembros de The Bloodline abandonaban el sitio, el comediante Eric Andre charló con Roman Reigns, pero se metió con Jacob Fatu y este lo atacó, conectándole dos planchas con el permiso de Roman.

WWE RAW 15 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Dominik Mysterio vs. Oba Femi 1. Iyo Sky vs. Raquel Rodriguez Raquel empezó dominando e imponiendo su poderío desde el ingreso y optó por intentar un castigo contra la mesa, pero Iyo logró recuperarse, y tras volver al ring, logró someterla con un candado, aunque Raquel se liberó fácilmente para retomar el control. Afuera, Raquel seguía dominando a Iyo y castigándola contra el poste incluso. Tras el comercial, Iyo se recuperó y, tras derribar a Raquel, le aplicó un pisotón, un Meteora y una Misile Dropkick, y ambas volvieron a salir, pero Raquel frenó el ímpetu de su rival y la devolvió al ring para buscar una plancha, aunque la falló. Iyo respondió con un bombazo con algo de dificultad. Segundos después, liquidó con un Moonsault. El Final Moonsault de Iyo Valoración 5.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Iyo vuelve al plano central con una nueva aparición en un evento premium.

Contras La secuencia final.



Liv Morgan se encontró con Danhausen para pedir maldecir a alguien, pero cuando escuchó el listado de demandas, se retiró.

WWE RAW 15 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Dominik Mysterio vs. Oba Femi 2. Chad Gable vs. Rusev Gable seguía con su cruzada de reivindicación, pero Rusev le tomó rápidamente el pulso y lo castigó con agresividad. Cuando ambos salieron del ring, el impulso de Rusev fue frenado y Gable lo lanzó contra la mesa, antes de volver al ring; sin embargo, Page empezó a hacer de las suyas y eso le permitió al búlgaro aplicarle un Fallaway Slam contra la mesa de comentaristas para poner las cosas a su favor. Tras el comercial, Gable aplicó algunos suplexes a Rusev, pero este logró bloquear un ataque desde la cuerda superior. Gable seguía insistiendo con un Ankle Lock, pero Page volvió a interferir y tuvo que soltar la llave, dándole al búlgaro la oportunidad de recuperarse y conectarle una patada. Luego, Rusev fue por por el Accolade, pero Gable resistió. En la réplica, Gable aplicó un Olympic Slam y el Ankle Lock y finalmente Rusev dijo basta. El Final Ankle Lock de Gable Valoración 6.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate y sigue siendo interesante el arco de redención de Gable

Contras



Tras el combate, Rusev y Page atacaron a Gable, pero llegaron Rey Mysterio y Dragon Lee al salve, y ambos le ofrecieron la mano.

Tras bastidores, The Usos cuestionaron a Roman sobre la actitud de Jacob, justificando el hecho de que no necesitaban forasteros en su grupo, y volvió a mencionar el hecho de que alguien tiene que ponerle un freno a LA Knight, promoniendo el nombre de Jacob inclusive. Jimmy se ofreció a hablar con él.