WWE RAW 15 DE JUNIO 2026 .— El Megacampeón AAA, Dominik Mysterio, intentará lograr la hazaña de derrotar a Oba Femi en una de las semifinales del torneo King of the Ring. Femi llega como el favorito absoluto, pues es una de las figuras de mayor ascenso del elenco. Pero Dirty Dom rara vez juega limpio. La semana pasada, mientras Femi hablaba en el ring, Dominik lo interrumpió y su compañero del Judgment Day, JD McDonagh, intentó atacarlo con una silla; la treta les salió mal cuando Femi reaccionó y obligó a ambos a retirarse. Sin embargo, Liv Morgan reveló que tiene un plan para ayudar a Dominik, así que buscará dar el golpe que pocos esperan. El ganador avanzará a la final pactada para Night of Champions el 27 de junio en Riad, Arabia Saudita, que además de la corona tendrá como premio una oportunidad titular en SummerSlam. La acción de la marca roja de WWE se emite desde la CFG Bank Arena, en Baltimore, Maryland.
- WWE RAW 8 de junio 2026 | Penta vs. Rey Mysterio.
- WWE NXT 9 de junio 2026 | Mason Rook vs. Naraku.
- WWE SMACKDOWN 12 de junio 2026 | Jey Uso vs. Finn Bálor vs. Royce Keys vs. LA Knight.
- LUCHA LIBRE AAA 13 de junio 2026 | Lola Vice y Mr. Iguana vs. La Hiedra y Joaquín Wilde.
En la primera semifinal del Queen of the Ring, Iyo Sky enfrentará a Raquel Rodríguez. La integrante del Judgment Day parte con la ventaja del tamaño y la posible intervención de su facción, pero la japonesa buscará imponer velocidad y técnica.
Chad Gable se medirá ante Rusev en mano a mano. La semana pasada, Gable salió en auxilio de Rey Mysterio, Penta y Dragon Lee después de la emboscada de Rusev y Ethan Page, y ahora encara al búlgaro como primera parada de su cruzada de redención.
Además, estará presente el Campeón Mundial de Peso Completo Roman Reigns.
WWE Raw 15 de junio 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro
Roman Reings con Jacob Fatu y The Usos llegaron al ring para abrir el programa, y pidió que lo reconozcan a él y a Jey como futuro Rey del Ring, a quien empezó a exhaltar. También resaltó el trabajo de Jimmy Uso, ya que sin él, no habría «una mano derecha».
El público coreaba el nombre de Fatu y Jey tomó el micrófono para decir que alguien no estaba obedeciendo, porque no los estaban reconociendo. Roman dijo que tenía un problema con eso y le cuestionó a Jacob por no reconocer a los Usos.
Jacob dijo que no escuchaba a The Usos, porque a la única persona que reconoce era al OTC, Roman Reigns, y este le dijo a Jacob que no necesitaba un hombre que dijera sí a todo. Luego, pidió la caja, sacó un ula fala y le dijo a Jacob que The Bloodline no solo se han vuelto a reunir, sino que siempre han estado aquí, desde los Wild Samoans, pasando por Rikishi, Umaga, The Usos y el Jefe Tribal.
Roman le dio la bienvenida a Jacob a la familia y le puso el ula fala, y todos lo reconocieron. Luego, cuando los miembros de The Bloodline abandonaban el sitio, el comediante Eric Andre charló con Roman Reigns, pero se metió con Jacob Fatu y este lo atacó, conectándole dos planchas con el permiso de Roman.
WWE RAW 15 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Dominik Mysterio vs. Oba Femi
1. Iyo Sky vs. Raquel Rodriguez
El Final
Valoración
5.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Iyo vuelve al plano central con una nueva aparición en un evento premium.
-
Contras
- La secuencia final.
-
Liv Morgan se encontró con Danhausen para pedir maldecir a alguien, pero cuando escuchó el listado de demandas, se retiró.
WWE RAW 15 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Dominik Mysterio vs. Oba Femi
2. Chad Gable vs. Rusev
El Final
Valoración
6.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Buen combate y sigue siendo interesante el arco de redención de Gable
-
Contras
Tras el combate, Rusev y Page atacaron a Gable, pero llegaron Rey Mysterio y Dragon Lee al salve, y ambos le ofrecieron la mano.
Tras bastidores, The Usos cuestionaron a Roman sobre la actitud de Jacob, justificando el hecho de que no necesitaban forasteros en su grupo, y volvió a mencionar el hecho de que alguien tiene que ponerle un freno a LA Knight, promoniendo el nombre de Jacob inclusive. Jimmy se ofreció a hablar con él.
WWE RAW 15 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Dominik Mysterio vs. Oba Femi
3.
El Final
Valoración
0.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Contras