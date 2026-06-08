WWE Raw: Fuerte encontronazo entre Oba Femi y Dominik Mysterio

Esta tarde, la más reciente edición de Raw presentada por WWE desde Francia, abrió con un buen careo entre Oba Femi y el Megacampeón AAA, Dominik Mysterio, futuros rivales en el Torneo King of the Ring 2026.

► Momentos clave

«Paul Heyman y yo no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero sí tenemos una opinión compartida: Paul Heyman no cree en predicciones, sino sí en spoilers. Y así soy yo, así que tengo un spoiler para ustedes: ¡Y eso es que yo voy a pasarle por encima a todos los hombres en el Torneo Rey del Ring 2026 y ganaré la corona en Night of Champions 2026!«, señaló Oba Femi.

«Y cuando lo gane: tomaré el lugar en el trono como su nuevo Rey. Y eso no es una preducción, ¡es un spoiler!«, dijo Oba Femi robándose la frase de Paul Heyman.

«¡Hay un trofeo que todavía tengo que coleccionar y eso es la cabeza de Brock Lesnar! ¡Estamos uno a uno, pero no aparece por aquí!«, dijo Oba Femi.

Oba Femi señaló que Brock Lesnar le ganó con trampa, y luego, se fue como una gran perra a esconderse: «¡Brock, cuando te vea, voy a superarte!»

Sin embargo, Oba Femi fue sorprendido por Dominik Mysterio, el Megacampeón AAA y su oponente de la próxima ronda del Torneo King of the Ring 2026. «¡Deberías estar preocupado por el Dirty Dom, no por Brock Lesnar! ¿Hace cuánto estás aquí, novato?», le dijo Dominik Mysterio, aunque los fans estallaron con abucheos y «¡Oba! ¡Oba! ¡Oba!«, y casi no lo dejan hablar.

Dom dijo que él es el Rey de los Luchadores y el futuro Rey del Ring, por lo que gobernará a Oba Femi: «¡Hazlo fácil! ¡Dobla la rodilla y respeta este bigote!«, le dijo Dom a Oba.

JD McDonagh le dio un silletazo a la espalda a Oba Femi, pero la silla se dobló y ni se movió Oba. Oba le dio un derechazo a la silla y le conectó la frente a McDonagh, pero Dom aprovechó para conectarle el 619.

Oba sorprendió a Dom mientras volaba, le hizo tremendo azotón de espaldas contra la lona y JD McDonagh logró sacarlo del ring para salvar a Dom.

«¡Dom, metiste la pata esta noche! ¡Todos sabemos que Rey Mysterio es tu papá! ¡La semana que viene, te voy a mostrar quién es tu padre!«, dijo Oba Femi.