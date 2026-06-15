En su despedida, Tiger Mask sostendrá dos luchas con gran significado

New Japan Pro Wrestling dio a conocer que el veterano luchador Tiger Mask sostendrá dos combates especiales en el evento donde se despedirá de los encordados.

► Tiger Mask se despedirá con dos luchas con gran carga emotiva

Será el 7 de julio en el mítico Korakuen Hall, donde la cuarta versión de Tiger Mask se despida de la lucha libre profesional tras una carrera de tres décadas.

NJPW reveló que Tiger Mask tendrá dos combates especiales, con un profundo significado.

En primer lugar, enfrentará en un mano a mano a la segunda versión de Dynamite Kid (a.k.a Tommy Billington) joven luchador de 24 años de edad sobrino del original. La rivalidad entre Tiger Mask y Dynamite Kid se remonta al 23 de abril de 1981, cuando Satoru Sayama, la primera encarnación del tigre enmascarado enfrentó al legendario luchador británico. Esta rivalidad se volvió un clásico de la lucha libre mundial llegando incluso al mítico Madison Square Garden en Nueva York. Ahora, 45 años después, Tiger Mask contra Dynamite Kid vuelve a ser el evento principal, ya que el sobrino de 24 años del Dynamite original, Tommy Billington, se enfrenta al cuarto Tiger Mask en esta noche tan especial.

El otro combate especial que sostendrá Tiger Mask será contra su némesis por antonomasia, Black Tiger. Actualmente es el mexicano Magnus quien ha asumido la más reciente versión en el CMLL; sin embargo, es con la cuarta versión del personaje obscuro con quien Tiger Mask IV tiene una conexión más profunda. Su intensa rivalidad, nacida a mediados de la década de 2000, resurgió en 2009, culminando en una lucha de apuestas por el Campeonato de Peso Jr. IWGP contra la máscara del perdedor en el Ryogoku Kokugikan. Black Tiger perdió ese duelo y reveló que era Rocky Romero quien estaba oculto bajo la mascara. Diecisiete años después, Rocky volverá a portar la máscara de Black Tiger para enfrentarse a su odiado rival por última vez.

Actualmente, Tiger Mask IV se encuentra en gira de despedida en México, país que le profesa un aprecio muy particular, motivo por el que el veterano luchador decidiera decir adiós y agradecer a la afición mexicana, en las distintas sedes del CMLL.