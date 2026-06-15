El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada en WWE NXT

Las luchas presentadas fueron:

Fraxiom vencieron a Noam Dar y Romeo Moreno (*** 1/2) Naraku venció a Mason Rook (***) Kendal Grey venció a Kelani Jordan (*** 1/2) Dion Lennox venció a Jasper Troy (** 1/2) CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Zaria venció Tatum Paxley (***)

► Este martes en WWE NXT

Jaida Parker se medirá ante Nattie en un duelo que ha venido cocinándose a fuego lento durante semanas. La historia arrancó en mayo, cuando la veterana apareció en NXT y le dijo a Parker que se había ablandado, encendiendo la mecha de un pleito que no ha dejado de escalar. Nattie cuestionó públicamente la actitud y el potencial de la joven, calificándola de consentida y soberbia, hasta que Parker respondió acudiendo sin invitación al Dungeon, el legendario gimnasio de la familia Hart, donde atacó a la veterana frente a sus alumnos. Nattie ha prometido poner a Parker en su lugar, ¿podrá Parker contener su furia?

En lucha de contendiente número uno al Campeonato Norteamericano NXT, Tavion Heights enfrentará a Jackson Drake, con el ganador asegurando una futura oportunidad titular.

El torneo de contendiente #1 al Campeonato Femenil WWE Speed arranca esta semana con dos luchas: Arianna Grace ante Layla Diggs es una de ellas; Izzi Dame frente a Thea Hail es otra. Recordemos que la actual campeona es Wren Sinclair.

Además, Tony D’Angelo y Naraku se sentarán para platicar antes de su lucha en la que se jugarán el Campeonato NXT en The Great American Bash.