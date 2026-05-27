Jaida Parker derrota a Layla Diggs en NXT ante mirada de Natalya

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Jaida Parker volvió a mostrar su poderío dentro de la división femenil de NXT luego de derrotar a Layla Diggs, quien estuvo acompañada en ringside por Natalya.

La lucha comenzó con ambas forcejeando e intercambiando ataques rápidos. Layla incluso logró burlarse de Parker después de derribarla, aunque Jaida respondió rápidamente llevando la pelea a ras de lona con una lluvia de puñetazos.

Diggs intentó reaccionar gracias a su agilidad y logró evitar un primer intento del The Silencer. Más adelante, sorprendió con una spinning kick y posteriormente buscó un moonsault para cambiar el rumbo del combate.

Momentos claves

Sin embargo, Parker esquivó el ataque aéreo, provocando que Layla impactara violentamente contra la lona. Jaida aprovechó el error para conectar el Hipnotic y posteriormente rematar a su rival con una poderosa powerbomb para llevarse la victoria.

►  ¿Qué pasará ahora?

La victoria mantiene a Jaida Parker tomando impulso dentro de NXT, mientras Layla Diggs dejó buenas sensaciones pese a la derrota gracias a su velocidad, aunque Natalya no parece haber quedado contetna.

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

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