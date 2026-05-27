Jaida Parker derrota a Layla Diggs en NXT ante mirada de Natalya

Jaida Parker volvió a mostrar su poderío dentro de la división femenil de NXT luego de derrotar a Layla Diggs, quien estuvo acompañada en ringside por Natalya.

La lucha comenzó con ambas forcejeando e intercambiando ataques rápidos. Layla incluso logró burlarse de Parker después de derribarla, aunque Jaida respondió rápidamente llevando la pelea a ras de lona con una lluvia de puñetazos.

Diggs intentó reaccionar gracias a su agilidad y logró evitar un primer intento del The Silencer. Más adelante, sorprendió con una spinning kick y posteriormente buscó un moonsault para cambiar el rumbo del combate.

► Momentos claves

Sin embargo, Parker esquivó el ataque aéreo, provocando que Layla impactara violentamente contra la lona. Jaida aprovechó el error para conectar el Hipnotic y posteriormente rematar a su rival con una poderosa powerbomb para llevarse la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria mantiene a Jaida Parker tomando impulso dentro de NXT, mientras Layla Diggs dejó buenas sensaciones pese a la derrota gracias a su velocidad, aunque Natalya no parece haber quedado contetna.