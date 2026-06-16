NJPW: Mediante una cuádruple amenaza se definirá el primer retador de YOH

New Japan Pro Wrestling determinó que para definir al primer retador de YOH por el Campeonato de Peso Jr. IWGP, se realizará un combate especial.

► Una cuádruple amenaza definirá al retador de YOH

El día de ayer, 14 de junio, se efectuó el magno evento «Dominion 6.14», donde YOH se proclamó nuevo poseedor del Campeonato de Peso Jr. WGP, tras desafiar a DOUKI.

Éste fue el séptimo intento de YOH para conquistar por primera vez el cetro individual principal de la división junior. Sin embargo, poco pudo celebrar ya que de inmediato surgieron cuatro interesados en desafiarlo.

Subieron al ring, Kosei Fujita, Master Wato, SHO y Francesco Akira. Cada uno manifestó sus motivos para desafiar al flamante monarca. SHO subió al ring en señal de protesta, mientras que Kosei Fujita, el oponente de YOH en la final de Best of the Super Jr. 33, estaba comentando la lucha en japonés, y YOH indicó que quería darle a Fujita la primera oportunidad y saldar la cuenta pendiente. Ofendido, SHO atacó a YOH, pero Master Wato subió al ring para detener el ataque contra el nuevo campeón. Esto enfureció a Fujita, pero antes de que la cosa se pusiera violenta con Wato, Francesco Akira también subió al ring.

Entonces, YOH sugirió que se realizara una lucha a cuatro bandas para determinar al contendiente número uno. Más tarde, la empresa del león determinó que este combate se efectuará el 23 de junio en el Korakuen Hall, como parte de la gira «Road to G1 Climax», que pronto comenzará.