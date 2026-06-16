Roman Reigns le da mayor poder a Jacob Fatu: ¿Su nueva mano derecha?

Roman Reigns el Campeón Mundial de Peso Completo, regresó a Raw después de la gira europea. El público de Baltimore lo recibió como un megaestrella.

► Momentos clave

WWE Raw 15 de junio 2026.Después de que los fans reconocieron con gusto a Roman Reigns, éste pidió que reconocieran a Jey Uso y a Jimmy Uso por su importancia en la historia de The Bloodline.

Sin embargo, Jey Uso tomó el micrófono para decir que hay alguien que debería reconocerlos a él y a Jimmy: Jacob Fatu.

«¿No quieres escucharlos a ellos?», preguntó Roman… «¡Demonios, no!», respondió Fatu. «La única persona a la que reconozco es a mI OTC, Roman Reigns».

«Bien. No necesitamos a alguien que diga que sí a todo», dijo Roman. «Escucha, Jacob. Allá atrás en vestidores escucho los rumores porque nos volvimos a reunir. Mandamos en la industria. Aunque siempre estuvimos aquí. Cuando The Wild Samoans, cuando Yokozuna, cuando Rikishi, cuando Umaga reinaban, eso era The Bloodline».

«Cuando tus hijos hagan equipo con sus niños en 20 años, eso será The Bloodline. Sigues diciendo que eres el intruso, pero ya no más. Estás adentro. ¡Bienvenido a los negocios familiares, bienvenido a The Bloodline!» y enseguida el colocó un Ula Fala.

Cuando The Bloodline se retiraba, todos saludaron al comediante Eric Andre. Pero Jacob Fatu lo atacó, lo subió al ring y estaba a punto de plancharlo. Roman Reigns lo detuvo con un gesto, pero luego le ordenó que sí lo hiciera.