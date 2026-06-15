NJPW: Resultados «Dominion 6.14» Seis títulos en disputa

El Osaka Castle Hall fue el recinto desde donde New Japan Pro Wrestling presentó su magno evento «Dominion 6.14«, donde se disputaron seis campeonatos.

► «Dominion 6.14»

Al inicio de la función subieron al ring Hiroshi Tanahashi, Naoki Sugabayashi y Don Salvador Lutteroth, presidente del CMLL, quien saludó a la afición y señaló que la alianza entre el CMLL y NJPW está mas fuerte que nunca.

En el primer duelo titular, Konosuke Takeshita logró la cuarta defensa del Campeonato de la TV NJPW WORLD ante un renovado SANADA, quien mostró una nueva apariencia.

En mano a mano especial, El Desperado se impuso a Místico tras una batalla donde el «Príncipe de Plata y Oro» empleó ágiles técnicas aéreas, pero Desperado respondió con un tope; también incorporó tácticas agresivas, pero Místico respondió e intentó La Mística en un momento crucial. Desperado esquivó el ataque y se aseguró una victoria reviritiendo con la Numero Dos.

Finalmente Aaron Wolf se redimió y reconquistó el Campeonato de Peso Abierto NEVER, doblegando a Ren Narita. Éste empleó las tácticas ilegales que tan bien le habían funcionado durante su reinado. Narita atacó la pierna de Wolf con un arma, y ​​cuando Wolf logró defenderse, HOT intervino. Por suerte, Wolf contó con el apoyo de Takeshita y Toru Yano, quienes corrieron al ring y ahuyentaron a los compañeros de Narita. Con las probabilidades igualadas, Wolf logró derrotar a Narita, siendo un Angle Slam el golpe decisivo.

Knockout Brothers (Yuto-ICE y OSKAR) pusieron en juego por séptima ocasión, el Campeonato de Parejas IWGP contra United Empire, Great-O-Khan y HENARE. El combate resultó ser una auténtica batalla campal pero los retadores terminaron alzándose con el triunfo proclamándose nuevos monarcas. O-Khan y HENARE ahora ostentan tanto los cinturones de parejas como los de tríos de Peso Abierto NEVER.

El mexicano, Andrade El Ídolo de AEW estuvo en Osaka para defender el Campeonato Global de Peso Completo IWGP. El campeón se encontraba bajo presión ante dos retadores: Drilla Moloney y Shota Umino. Si bien en una lucha a tres bandas el campeón corre el riesgo de no participar en la caída decisiva, ese no fue el caso en este combate. La intensa y emocionante lucha terminó definiéndose entre El Ídolo y Umino. Umino levantó a El Ídolo y le aplicó un Second Chapter, cubriendo al campeón y conquistando así el primer título de su carrera. Umino no pudo celebrar la victoria ya que fue atacado por Gabe Kidd quien apareció y lo derribó, anunciando que tiene en la mira el cinturón blanco.

En el turno semifinal, el Campeonato Peso Jr. IWGP se puso en juego. Tras ganar el torneo Best of the Super Jr. 33, YOH desafió a DOUKI. Una vez más, HOT hizo acto de presencia mientras SHO intervenía. Ni siquiera Hiroshi Tanahashi se libró de los brutales ataques. YOH superó las adversidades, conectando un DIRECT DRIVE para derrotar a DOUKI y reclamar el título como el monarca 100. Con seis reinados como campeón de parejas junior, este es el primer reinado individual de YOH. Tras la lucha, SHO, Kosei Fujita, Francesco Akira y Master Wato aparecieron, con la intención de postularse como retadores.

En la batalla principal, Yota Tsuji recuperó el Campeonato de Peso Completo IWGP, poniendo el broche de oro a una noche de cambios de título. Tsuji estrenó un nuevo tema de entrada e hizo frente a Callum Newman, con la consigna de poner punto final a su explosiva rivalidad. La lucha inició con gran intensidad, desarrollándose incluso fuera del ring, donde ambos gladiadores se propinaron duros castigos. Tsuji amplió su repertorio para derrotar a Newman; con un Gene Blaster modificado y con giros añadió aún más impacto a su ataque característico, y resultó ser el movimiento que finalmente acabó con Newman.

Tras el duelo, Tsuji anunció una nueva era para NJPW y se declaró listo para el G1 Climax 36, que pronto comenzará.

Los resultados completos son:

NJPW «DOMINION 6.14 IN OSAKA-JO HALL», 14.06.2026

Osaka Castle Hall

6,890 Espectadores

1. NJPW World TV Title: KONOSUKE TAKESHITA (c) venció a SANADA (8:24) con un Raging Fire defendiendo el título.

2. No DQ Match: Jake Lee venció a El Phantasmo (9:40) por detención arbitral (Front Necklock).

3. Special Tag Match: Yuya Uemura y Taichi vencieron a Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa (13:15) con un Gokusei Crucifix Hold de Taichi sobre Oiwa.

4. Special Singles Match: El Desperado venció a Mistico (9:33) con la Numero Dos.

5. NEVER Openweight Title: Aaron Wolf venció a Ren Narita (c) (9:24) con un Angle Slam – Conquistando el título.

6. IWGP Tag Team Title: Great-O-Khan y HENARE venció a vencieron a Yuto-Ice y OSKAR (c) (21:30) con la Great Bomb de HENARE sobre Yuto – Conquistando el título.

7. IWGP Global Heavyweight Title, 3 Way Match: Shota Umino venció a Andrade El Idolo (c) y Drilla Moloney (14:20) con un Second Chapter sobre Andrade – Conquistando el título.

8. IWGP Jr. Heavyweight Title: YOH venció a DOUKI (c) (17:57) con un DIRECT DRIVE- Conquistando el título.

9. IWGP Heavyweight Title: Yota Tsuji venció a Callum Newman (c) (24:32) con un Fire Blaster – Conquistando el título.