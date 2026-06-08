WWE Raw: Penta venció a Rey Mysterio | Chad Gable ayudó a los mexicanos

Esta tarde, en la tercera lucha de Raw presentada por WWE, vimos cómo el talentoso luchador mexicano, Penta, logró vencer a uno de sus ídolos, el gran Rey Mysterio, para así retener el Campeonato Intercontinental WWE.

► Momentos clave

La campana sonó y se dieron la mano. Luego, Penta con una corbata mandó a volar a Rey, quien le reaccionó de la misma forma y lo arrojó con patadas voladoras sobre las sogas, pero Penta lo evitó con catapulta.

Penta pasó por debajo de las piernas de Rey, pero Mysterio le cayó encima con tremendo moonsault.

Penta mandó duro contra el poste LED del esquinero a Mysterio, y luego, lo hizo caer tras dura patada en la parte interna de la pierna.

Penta dio tremendo raquetazo al pecho a Mysterio. Luego, Rey esquivó el machetazo y Penta se golpeó duro contra el poste LED, lastimándose la mano.

Quebradora de Penta, pero la cuenta llegó solo a dos. Luego, Penta le dio otro fuerte machetazo al pecho, que retumbó en toda la arena.

Penta luego voló con tremendo tope con hilo para caerle encima a Rey y los fans empezaron a corear «¡Lucha libre!»

Con una patada frontal al pecho, Mysterio castigó a Penta, pero este reaccionó con quebradora y la cuenta llegó solo a dos.

Mysterio luego atacó con DDT a Penta, pero el monarca resistió. Penta evitó una súper rana, aunque Rey lo bajó de la ceja del ring y le dio patadas voladoras rasantes en la cara.

Rey Mysterio luego le hizo tremenda rana a Penta y lo azotó de espaldas contra la barricada de protección. Penta luego fue arrojado contra las escaleras metálicas y logró irse hasta el otro punto de ringside para darle una fuerte patada a Mysterio en la pierna.

Penta elevó con un press militar a Rey, con un solo brazo, y lo mandó duro contra la ceja del ring, para castigar la axila de Rey.

Tras intercambio de raquetazos, que enloquecieron a los fans, Penta logró una gran superkick para derribar a Rey y luego, Penta atacó a Rey Mysterio con su Penta Dryver, pero Mysterio evitó la tercera palmada del réferi contra la lona.

Penta evitó el Mexican Destroyer y con una corbata mandó contra las sogas a Penta, para luego aplicarle el 619 y caerle encima con plancha, pero Penta evitó la derrota.

Rey evitó otro Penta Driver y conectó a Penta con su 619 por segunda ocasión, pero con rodillas en alto, Penta evitó el Frog Splash.

Tras esto, Penta atacó con el Mexican Driver a Rey Mysterio para ganar la lucha y retener el título.

Sin embargo, tras la lucha, Rusev y «All Ego» Ethan Page atacaron a traición a Rey Mysterio y Penta.

Dragon Lee apareció para darle patadota a Page y derechazos a la cara tras esquivar a Rusev, quien también se llevó varias patadas giratorias a la cara.

Dragon Lee arrojó a Ethan Page sobre Rusev, le dio superkick al All Ego y los sacó a ambos del ring con patadas voladoras.

Pero Page le hizo zancadilla a Dragon Lee y lo arrojó duro contra la barricada de protección.

Ethan Page ordenó a Rusev arrancarle la máscara a Rey Mysterio y así lo hizo. Penta se lanzó sobre Rey para que nadie viera su cara, pero fue pisoteado por parte de Ethan.

Chad Gable apareció y atacó con tremendo súplex a Page y a Rusev, defendiendo a los mexicanos enmascarados.

Rusev logró arrancarle a Ethan Page a Chad Gable, quien lo castigó con su Ankle Lock. Dragon Lee le puso una toalla en la cabeza a Rey Mysterio.

Chad Gable tomó la máscara de Rey Mysterio… la miró, generó dudas con su rostro, pero, finalmente... Chad Gable le dio la máscara a Penta y este se la puso a Rey Mysterio. Chad Gable pidió aplausos para los luchadores y los fans lo ovacionaron a él también, quien se sigió disculpando con los enmascarados mexicanos.