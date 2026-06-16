WWE NXT 16 DE JUNIO 2026 .— Jaida Parker se medirá ante Nattie en un duelo que ha venido cocinándose a fuego lento durante semanas. La historia arrancó en mayo, cuando la veterana apareció en NXT y le dijo a Parker que se había ablandado, encendiendo la mecha de un pleito que no ha dejado de escalar. Nattie cuestionó públicamente la actitud y el potencial de la joven, calificándola de consentida y soberbia, hasta que Parker respondió acudiendo sin invitación al Dungeon, el legendario gimnasio de la familia Hart, donde atacó a la veterana frente a sus alumnos. Nattie ha prometido poner a Parker en su lugar, ¿podrá Parker contener su furia La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

En lucha de contendiente número uno al Campeonato Norteamericano NXT, Tavion Heights enfrentará a Jackson Drake, con el ganador asegurando una futura oportunidad titular.

El torneo de contendiente #1 al Campeonato Femenil WWE Speed arranca esta semana con dos luchas: Arianna Grace ante Layla Diggs es una de ellas; Izzi Dame frente a Thea Hail es otra. Recordemos que la actual campeona es Wren Sinclair.

Además, Tony D’Angelo y Naraku se sentarán para platicar antes de su lucha en la que se jugarán el Campeonato NXT en The Great American Bash.

WWE NXT 16 de junio 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Zaria abrió el programa para mostrarle a todos su nueva conquista, diciendo que ese logro era todo suyo, y que ese Campeonato Norteamericano la situaba en la cima, mostrándose como el presente y futuro de la marca, y que no estará a la sombra de nadie.

Kelani Jordan llegó para recordarle que fue la primera Campeona Norteamericana, aunque negó querer una oportunidad por ese título, ya que tenía su mirada en otro lado, y le aconsejó que no escuche a los seguidores porque pronto le darán la espalda, como sucedió con ella.

Kendal Grey apareció para recordarle a Kelani que la derrotó y en dos semanas tendrá su oportunidad por el Campeonato NXT en Great American Bash y se convertirá en la nueva Campeona. Las tres empezaron a discutir hasta que apareció Lola Vice.

Lola le dijo a Zaria que olvide a Sol, a Kelani que se calle la boca y a Kendal que no se ilusione con convertirse en Campeona. Robert Stone apareció y confirmó la predicción de Lola programando una lucha por equipos.

WWE NXT 16 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jaida Parker vs. Nattie 1. Tavion Heights vs. Jackson Drake Tavion empezó con muchas ganas este combate, en búsqueda de una oportunidad por el Campeonato Norteamericano NXT, e incluso se puso cerca de la victoria tras conectar un Suplex. Luego, buscó someter a su rival con una llave y continuó con su ofensiva apelando a su mayor experiencia. Sin embargo, los demás miembros de Vanity Project le dieron una apertura y Jackson aprovechó para conectarle un rodillazo y castigarlo afuera contra las escaleras metálicas. Tras el comercial, Jackson logró una buena ofensiva, que incluyó un Shooting Star Press, logrando una cuenta de dos. Luego, Jackson se lanzaría en tope, pero Tavion respondería y, tras volver al ring, le aplicó un Suplex y una plancha, pero la cuenta no pasó de dos. Jackson quiso contraatacar, pero Tavion al final se impuso con su poderío y liquidó esto con un Belly to Belly. El Final Belly to Belly de Tavion Valoración 5.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Tavion Heights muestra sus cualidades en el ring y se ganó una oportunidad para un buen combate contra Miles Borne.

Contras



WWE NXT 16 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jaida Parker vs. Nattie 2. Thea Hail vs. Izzi Dame Ambas retomaron su rivalidad, pero esta vez para buscar una oportunidad por el Campeonato Femenil WWE Speed y Thea buscó la victoria rápidamente, pero sin éxito, ya que Izzi logró reponerse rápido y someter a su rival con un bombazo. Thea respondería con un intento de Kimura e Izzi se refugió en las cuerdas para liberarse. Thea siguió insistiendo e Izzi utilizó el ring para castigar a su rival. De regreso al ring, Thea intentó aprovechar y continuar el castigo sobre el brazo de su rival, pero no tuvo éxito y en la réplica Izzi la derribó con un rodillazo. El Final Rodillazo de Izzi Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Ambas cumplieron, para el tiempo que les fue ddo.

Contras Nada espectacular. No deberían estar luchando por este título.



Tony D’Angelo aceptó la invitación de Naraku para la firma de contrato en un lugar fuera del Performance Center. Tony le dijo a su retador que fuera al grano, ya que sabía en qué terminaba eso y le dijo que conocía sobre su pasado, que era un hombre malo y diabólico.

Naraku le dijo que él había cambiado, pero no negó que quería el Campeonato NXT, y le confirmó a Tony que llegó por su cuenta. Tony le dijo que no conseguirá su título y le pidió el contrato para firmarlo, aunque le sorprendió que no tenía la firma del japonés todavía, y este le dijo que se lo dará firmado la próxima semana. Tony le advirtió que se prepare para la guerra y se fue; Naraku concluyó diciendo que «la maldad se acerca».

WWE NXT 16 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jaida Parker vs. Nattie 3. Nattie vs. Jaida Parker Ambas empezaron forcejeando y Nattie decidió salirse momenténeamente del ring solo para molestar a su rival. Ya de regreso, ambas empezaron a intercambiar golpes y a forcejear a ras de la lona, con Nattie buscando someterla con llaves de rendición. Jaida respondió con un derribo y un tirabuzón que obligó a Nattie a refugiarse en las cuerdas. Jaida sacó a Nattie fuera del ring, pero esta también la arrastró hasta allí y con un lazo doble, ambas se impactaron entre sí y cayeron al piso. Tras el comercial, vimos a ambas nuevamente en el ring continuando el forcejeo y el llaveo, y así la acción iba de ida y vuelta, con Jaida muy cerca de la victoria tras conectar un caderazo. Tras otro intento de palanca que no prosperó, ambas volvieron a salirse del ring, y Nattie aprovechó la situación para castigarla contra las escaleras metálicas, aunque de regreso al ring casi se vio sorprendida con una enredadera. Nattie conectó el Sharpshooter y Jaida eventualmente se rindió. El Final Sharpshooter de Nattie Valoración 6.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate. Mucho llaveo y buena química.

Contras



WWE NXT 16 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jaida Parker vs. Nattie 4. Arianna Grace vs. Layla Diggs Arianna buscó imponer rápidamente sus condiciones, pero Layla se mostró superior, e incluso los miembros de Birthright tuvieron que intervenir. Cuando faltaba menos de un minuto, Layla derribó a Arianna, y Stacks tuvo que intervenir para impedir un daño mayor, provocando que Layla se lanzara contra todo el grupo. Sin embargo, al volver, fue sorprendida por Arianna cuando quedaban pocos segundos ya. El Final Enredadera de Arianna. Valoración 3.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Layla Diggs mostró cosas interesantes.

Contras Flojo combate.



[bloque imagen=»https://s3.superluchas.com/2026/06/Kendal-Grey-y-Zaria-en-WWE-NXT-16-de-junio-2026.jpg» title=»5. Kelani Jordan y Zaria vs. Kendal Grey y Lola Vice» contenido=»Kelani y Lola iniciaron con un intercambio, y luego ingresó Kendal, aunque la situación no pasó a mayores. Sin embargo, con el ingreso de Zaria, la cosa cambió, al ver a la Campeona Norteamericana un poco agresiva y dominando a la Campeona NXT, obligándola a ir a su esquina para cderle el relevo a Kendal, quien intentaba neutralizar a la australiana. Sin embargo, el poderío de Zaria se iba notando de a poco y logró sacar a Kendal del ring para continuar el castigo allí. Tras el comercial, Kendal llegó a su esquina y Lola ingresó para descargar sus golpes contra Kelani, incluyendo un caderazo; sin embargo, Zaria la frenó tras robarse el relevo, y volvió a darle el control a su compañera. Kendal reingresó y le conectó un par de suplexes a Kelani, quien bloqueó el tercero y la azotó contra la lona. Kendal intentó un Superplex, pero falló y llegó Zaria para derribarla con un lazo, pero Kendal revirtió el F5 en el aire y logró aplicar una palanca al brazo, con Zaria intentando resistir como podía. Zaria intentó revertir con una cuenta de dos, que rompería Lola. Kelani encaró a la Campeona NXT y ambas chocaron tras sendas patadas. El caos se armó en el ring, hasta que Kendal le aplicó un Moonsault a Kendal y Zaria levantó a Lola, pero Tatum Paxley apareció entre el público y la distrae, permitiéndole a Lola a derribarla con un puñetazo para lograr la cuenta de tres.» final=» Puñetazo de Lola a Zaria» calidad=»6″ narrativa=»6″ rivalidad=»6″ pro1=»Buen combate mientras se calientan las rivalidades titulares» pro2=» » contra1=» » contra2=» »

Tras el combate, Tatum atacó a Zaria en el suelo y los árbitros apareicoeron para separarlas. Lola y Kendal se miraban, pero Kelani intervino y consiguió que Kendal golpeara a Lola accidentalmente con el título.