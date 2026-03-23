John Cena buscará seguir ligado a la WWE tras su retiro

John Cena ha finalizado oficialmente su carrera como luchador en diciembre del año pasado cuando cayó derrotado ante Gunther en el último Saturday Night’s Main Event del 2025. El 17 veces Campeón Mundial ha dejado en claro que no volverá a luchar más, y el Salón de la Fama seguramente lo esperará en el futuro.

► John Cena reafirma que no volverá a luchar

John Cena dio una importante actualización sobre su futuro en la WWE durante su intervención en la MEGACON Orlando, insinuando que un nuevo rol dentro de la compañía podría estar en el horizonte, pero solo si se obtienen las aprobaciones necesarias tras bastidores. El 17 veces Campeón Mundial dio la primicia durante la sesión de preguntas y respuestas con los fanáticos, dejando en claro que actuar frente al público en vivo de la WWE sigue siendo, en su opinión, inigualable. Cena reflexionó sobre la experiencia única de luchar frente a los fans, explicando que nada en el mundo del entretenimiento se compara con la conexión entre los luchadores y el público en vivo.

“¡Qué pregunta tan injusta! Nada se compara, no hay nada que se compare. Para quienes no han asistido a un show de la WWE, es imposible de explicar. Para quienes sí lo han hecho, entienden que no hay nada igual. Ojalá pudiera hacerlo eternamente. Pero ahora estoy completamente retirado”.

“Siempre decimos que estos paneles son geniales porque siempre doy una información que el mundo capta y luego se convierte en noticia al día siguiente. Este es ese momento”.

“Estoy trabajando diligentemente para intentar encontrar mi próximo camino como un miembro útil y que contribuya a la empresa. Creo que podría haber descifrado la clave y creo que tenemos algo importante. Si todo sale bien y todos dan su aprobación, estaré mucho más integrado en el sistema y estoy muy emocionado por lo que viene”.

Aunque Cena no reveló detalles de cuál sería su nuevo rol, parece que ese paso precisamente está en marcha; sin embargo, dada su experiencia y llegada a los luchadores, no es extraño pensar de que podría estar trabajando tras bastidores, asesorando a otros talentos o ayudando a definir la dirección de la WWE de forma más significativa.