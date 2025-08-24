Ya que Forbidden Door luce este año cual PPV al uso de AEW, este viernes, también desde Londres, RevPro produjo nueva entrega de Global Wars UK, suerte de evento «crossover» a menor escala como primera jornada de su decimotercer aniversario.

Por encima de cualquier anuncio, el estelar se reservó para Hiroshi Tanahashi y su última lucha en la promotora, haciendo equipo con Katsuyori Shibata, Mike Bailey, Michael Oku y Zozaya. Como rivales, enfrente tuvieron a Hechicero, Kyle Fletcher, Cowboy Way (1 Called Manders y Thomas Shire) y Robbie X .

Hubo dos encuentros titulares, con Mercedes Moné y Emersyn Jayne jugándose el Campeonato Británico Indiscutible Femenil y el Campeonato Escocés Femenil Discovery Wrestling, respectivamente; y con Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) poniendo sobre la mesa el Campeonato Británico Indiscutible de Parejas frente a Grizzled Young Veterans (Zack Gibson y James Drake).

Además, Blue Panther debutó en RevPro mediante mano a mano con Chris Ridgeway y se programaron otros tres duelos: Tomohiro Ishii vs. Jay Joshua, Alexxis Falcon vs. Persephone, Leon Slater vs. Francisco Akira y Connor Mills vs. Yuya Uemura. Y ya fuera de lo competitivo, Jushin «Thunder» Liger fue introducido en el Salón de la Fama de RevPro.

Global Wars UK pudo seguirse en directo vía RevPro OnDemand, donde está disponible para verse en cualquier momento.

► Truenos y ases

Leon Slater (con Liam Slater) derrotó a Francesco Akira . Tal vez un lance durante el combate, donde Akira pareció lesionarse, precipitó su final, vía pinfall tras el Swanton 450 de Slater. O tal vez este quiso reservarse para su duelo contra Michael Oku 24 horas después. En cualquier caso, el «opener» (por otra parte de resultado predecible) supo a poco considerando la calidad de los implicados, aunque el público estuviera bastante metido.

Persephone derrotó a Alexxis Falcon por DQ . Durante toda la contienda, Falcon buscó vencer mediante tácticas rudas, pero la resiliencia de Persephone, no cayendo luego de ser estrellada contra un esquinero sin protección, desesperó a la representante de RevPro, quien acabó por valerse de una silla para tumbar a la mexicana. Falcon siguió atacándola una vez concluido el choque, pero Zoe Lucas y Amira (de regreso tras una aparente conmoción semanas atrás), quienes tienen sus pleitos con la inglesa, hicieron el salve. Falcon se marchó sin haber perdido de manera contante y sonante. Un desenlace algo extraño, pues no propició ninguna lucha para la segunda jornada.

CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PAREJAS REVPRO: Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) (c) derrotaron a Grizzled Young Veterans (Zack Gibson y James Drake) para retener el título . Otro cantar lo conjuntado aquí, ya en nivel gran cita de RevPro. Cuando digo que las mejores historias se cuentan sobre el ring, lejos de promos intrincadas ni largos vídeos, a esto me refiero. Simple y a la vez profundo: Jacobs e Ethan fueron pupilos en su día de Gibson y Drake y necesitaban confirmar su madurez ante ellos, cual validación. Y por el camino, sufrieron de lo lindo, en especial Jacobs, con una brecha en la cabeza por un Martinete fuera del ring, mientras Allen se alzaba como eslabón fuerte (algo poco usual en la dinámica de la dupla). GYV, frustrados, sacaron al réferi del ring para evitar una presumible cuenta de tres y se valieron de su mortífera bufanda, pero los Guns tenían el día técnico y superaron todo, hasta lograr aislar a Drake y con un combo Patada + Martinete lograr que sucumbiera a la cuenta de tres. Al concluir, los Guns ofrecieron la mano a GYV y estos dejaron el ring. Por cierto, Gibson y Drake fueron anunciados como representantes de ROH.

Chris Ridgeway derrotó a Blue Panther . Aunque se diera el resultado más lógico (veterano perdiendo ante un talento joven), Ridgeway no goza de mucha simpatía entre la fanaticada de RevPro. Todo lo contrario que Panther, perdiendo cual novato luego de que Ridgeway le quitara la máscara y aprovechara la sorpresa para ponerlo de espaldas planas. «El Maestro Lagunero» no mostró ni un 10% de lo que todavía es capaz, por ello creo que esta lucha dejó a deber.

Yuya Uemura derrotó a Connor Mills . Hubo ciertos errores de coordinación que lastraron un mano a mano con potencial para resultar sobresaliente. Amén del público, perdiendo fuelle según transcurrían los minutos. Tampoco ayudó que el final llegara un poco de la nada. Mills buscó por todos los medios incapacitar a Uemura de su pierna izquierda, al tiempo que el nipón buscaba aplicar su Deadblot Suplex. Hasta que sobre los 13 minutos de lucha, lo aplicó y obtuvo así su primera victoria en RevPro. Mills estaba programado para competir 24 horas después, junto a Jay Joshua, por la Great British Tag League. Tal vez RevPro debió buscar a otro rival de Uemura en la primera jornada.

CAMPEONATO BRITÁNICO FEMENIL INDISCUTIBLE REVPRO Y CAMPEONATO ESCOCÉS FEMENIL DISCOVERY WRESTLING: Mercedes Moné (c) derrotó a Emersyn Jayne (c) para ganar el título . Ni Kanji, ni Safire Reed. Jayne ha sido hasta ahora la gladiadora que más ha puesto en peligro la ostentación de Moné, abrumada por el cardio de la escocesa, desplegando todo su arsenal y yendo de tú a tú con «The CEO» hasta que esta logró zafarse de un segundo Jig 'n' Tonic y le aplicó su Statement Maker, quedando exhausta sobre la lona tras sonar la campana de cierre. Nadie contemplaba que Jayne se coronara, pero el público estuvo al borde de sus asientos y de eso se trata. Moné ha defendido el oro de RevPro tres veces y las tres elevaron enormemente a la retadora. Aquí Jayne conjuntó una de esas actuaciones que cambian carreras (o deberían hacerlo). En las postrimerías, Moné, ayudada por Kanji, logró repeler a Cut Throat Collective, con Alex Windsor a la cabeza. Parece que será la siguiente en buscar la correa de Moné. 24 horas después, había programado un choque de tercias con Moné, Kanji y Dani Luna yendo contra Cut Throat Collective.

Seguidamente, fue momento de presentar la entrada de Jushin «Thunder» Liger (entre una calidad de sonido horrible) al Salón de la Fama de RevPro. Y Ricky Knight Jr. quiso aguar la celebración, empujando a Andy Quildan, pero el inefable Sha Samuels, menos mal, sacó la cara por la leyenda del puroresu.

Antes de que Francesca procediera a anunciar la siguiente lucha de la velada, Mercedez Blaze hizo acto de presencia, tomó el micro y quejosa de no estar programada, lanzó un reto abierto. Athena, acompañada de Billie Starkz, recogió el guante. Desconozco si hubo una reacción ensordecedora, porque el sonido aún continuaba defectuoso.

Athena (con Billie Starkz) derrotó a Mercedez Blaze . Lucha de realce para Athena, ventilada en apenas tres minutos con el combo Ripcord Flatliner + Koji Clutch. Y sí, también las rudas conjuntaron paliza poscombate, hasta la salida de Mina Shirakawa palo de kendo en mano. Recordemos, Shirakawa enfrentará a Athena por el Campeonato Mundial ROH en Death Before Dishonor 2025. Me pregunto por qué Cut Throat Collective no ayudaron a su supuesta amiga.

Tomohiro Ishii derrotó a Jay Joshua . Ishii se impuso vía pinfall tras su patentado Brainbuster. En esta ocasión la mencionada lógica de «veterano perdiendo ante talento joven» no se dio. Sin embargo, Joshua lanzó ataque postrimero sobre Ishii, lo que hace pensar en una revancha (como ocurrió con la rivalidad que el «Stone Pitbull» y Luke Jacobs mantuvieron entre 2023 y 2024). Personalmente, era la lucha sobre la que guardaba mayores expectativas y cierta ligereza en el desempeño de Joshua impidió que alcanzara todo su potencial. Como dije, parece habrá segunda parte y veremos si entonces ambos conjuntan algo de verdad imperdible.

WILD CARD ALL STAR: Hiroshi Tanahashi, Katsuyori Shibata, Mike Bailey, Michael Oku (con Amira) y Zozaya derrotaron a Hechicero, Kyle Fletcher, Cowboy Way (1 Called Manders y Thomas Shire) y Robbie X. Fiesta total para cerrar la noche, con los técnicos haciendo la característica pose de Shibata antes y después del combate, en una imagen que quedará como icónica para RevPro. Muy digna despedida de Tanahashi de RevPro, ejecutor de la cuenta de tres sobre Manders tras su Splash. Por el camino, todos los implicados gozaron de su minuto de gloria y el respetable se fue contento a casa, antes de los agradecimientos pertinentes de Tanahashi. No se pudo pedir más.

Fiesta total para cerrar la noche, con los técnicos haciendo la característica pose de Shibata antes y después del combate, en una imagen que quedará como icónica para RevPro. Muy digna despedida de Tanahashi de RevPro, ejecutor de la cuenta de tres sobre Manders tras su Splash. Por el camino, todos los implicados gozaron de su minuto de gloria y el respetable se fue contento a casa, antes de los agradecimientos pertinentes de Tanahashi. No se pudo pedir más. Contras: que por momentos AEW y ROH tomaran el show para promocionar Forbidden Door y Death Before Dishonor; Ishii vs. Joshua, Panther vs. Ridgeway y Persephone vs. Falcon decepcionaron; demasiados ataques poscombate. Pros: Young Guns vs. GYV; Moné vs. Jayne; el «main event». Un paso atrás respecto a 2024, en parte por querer dar cabida a demasiados nombres y en parte por varios puntos que quedaron a deber durante esta primera jornada del 13 aniversario de RevPro. 6/10.

