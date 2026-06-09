Michael Oku se coronó por tercera vez máximo monarca de RevPro

Cuando Michael Oku conquistó por segunda vez el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro, allá por 2024, muchos seguidores del gladiador quedaron un tanto perplejos, pues se rumoreaba con su inminente marcha a AEW. Este pasado domingo, en Live In London 108, la sensación se repitió.

Oku se impuso a Jay Joshua, ganando de nuevo la presea y convirtiéndose en el único luchador junto a Zack Sabre Jr. en haberla portado tres veces; si bien ZSJ lo ha conseguido en cuatro ocasiones. «The OJMO» puso fin a una ostentación de Joshua iniciada el pasado diciembre en el evento Uprising, y la gran diferencia respecto a sus dos anteriores triunfos fue que aquí no lo hizo como «babyface».

Su anterior duelo titular, durante Live In London 103, estuvo marcado por una interferencia de Connor Mills a favor de Joshua, por lo que moralmente, esta revancha estaba justificada. Sin embargo, desde aquel suceso, Oku viene mostrando una actitud más cruda y despiadada, que se hizo muy patente durante Bash At The Bay, donde se ganó oficialmente su tentativa empleando una silla gracias a la cual pudo poner de espaldas planas a Joshua en el Revolution Gauntlet; acto que hasta su querida Amira Blair le recriminó.

Con todo, y a pesar de haberse ganado ya la antipatía de parte de la afición, el domingo Oku se impuso de manera limpia, tras más de media hora de combate frío y calculador por su parte. Oku fue minando poco a poco la pierna izquierda de Joshua, y en última instancia, este trabajo dio sus frutos cuando el «Sicker Than Your Average» no pudo lanzar un contrataque. Oku, entonces, le endosó una patada en plena cara y luego el Final Destination para ponerlo de espaldas planas, en un guiño a Connor Mills, ganador de la Revolution Rumble, quien parece será su rival de cara al show de aniversario de RevPro. Saga de combates que vería su mayor episodio el próximo 29 de agosto.

Y Mills apareció en el epílogo de la función que nos ocupa, en un cierre tenso al entregarle a Oku su oro y amagar con arrearle un guantazo, lo que provocó que el nuevo campeón se marchara y apenas celebrase su coronación.

¿Supone esto de nuevo que Oku permanecerá como «agente libre»? No necesariamente. Al igual que en 2024, RevPro y AEW guardan acuerdo, por lo que su condición de monarca no supondría un impedimento para la casa Élite, cuando en otras compañías suele ser común que las firmas lleguen exentas de cargas titulares.

► RevPro Live In London 108: resultados completos

Seguidamente, todo lo que dio de sí RevPro Live In London 108, celebrado desde el Porchester Hall de Londres (Inglaterra).

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