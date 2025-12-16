► Say less, say champion

⇒ No puedo evitar el dato: exceptuando la de Michael Oku vs. Connor Mills, las luchas más largas fueron las que tuvieron a talentos de AEW. Dicho esto y que hubiera preferido ocho combates en vez de 10 (sobraron, por escaso peso narrativo, el «opener» y el Mark Davis vs. Trent Seven), Uprising estuvo cerca de ser un show prácticamente perfecto, donde se encadenaron cinco combates sobresalientes en su segunda mitad; tal vez la mejor mitad de un show que podrán encontrar este año en la escena «indie». Y todo, con el necesario colofón de la victoria de Jay Joshua, ilusionante nuevo máximo monarca por las potenciales defensas que puede protagonizar de cara a 2026. Broche de oro.

8/10

