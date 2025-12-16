Mercedes Moné, Ricochet, Lio Rush… Cartel definitivo de RevPro Upirising 2025
- Shane Hook, Josh Holly y Tommy Vril derrotaron a New Sons Of Southampton (David Francisco, Joshua James y Kelly Sixx). Francisco dijo antes de comenzar la lucha que Gales estaba ante el mayor acontecimiento de su historia por presenciar el debut competitivo de su grupo. Cuando la victoria parecía cantada para los rudos, luego de que James lanzara por los aires a Hook con un Pounce, Francisco quiso reservarse el pin, pero Hook lo enganchó en una enredadera, sorprendiéndolo con una cuenta de tres que alegró al público presente. Gales: 1, resto del mundo: 0. Este estreno me hace pensar que los «Nuevos Hijos de Southampton» serán una suerte de alivio cómico para los shows de RevPro.
- Apunte: muy extraña la iluminación, a ratos molesta, al menos desde la perspectiva del telespectador, con un par de focos que deslumbraban. Por otra parte, interesante estampa la de la hierba artificial rodeando el ring.
- 1 Called Manders derrotó a Ricky Knight Jr. Muy corto duelo, apenas ocho minutos, pero no exento de intensidad, como si los protagonistas hubiesen ido directos al clímax de un combate, lanzando desde el inicio sus movimientos más poderosos. Manders tumbó a RKJ con un Lariat marca de la casa y lo puso de espaldas planas, no sin antes llevarse un escupitajo y ser dominado durante casi todo el encuentro de una manera rara veces vista. Implicara lo que implicara para Manders la victoria, desde luego dio la impresión de ser muy poco importante dentro del show.
- Leyton Buzzard entró en la mesa de comentaristas por Andy Quildan, acompañando a Dave Bradshaw.
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO CRUCERO REVPRO, SCRAMBLE: Joe Lando (c) derrotó a Will Kaven, Lio Rush, Robbie X, Leon Cage y Danny Black para retener el título. 15 minutos de acción que pasaron volando. Rush compitió en su versión estándar, aunque saliera con el tema de su versión «Blackheart». El foco narrativo del combate estuvo en el resquemor existente entre Lando y Black, luego de que este mostrara públicamente su enfado por el hecho que de que su colega canjeara el trofeo del Trios Grand Prix por una oportunidad individual, no colectiva, como él sí hizo. Kaven, acertadamente, mostró menos repertorio que el resto de implicados, por ser el menos habilidoso, pero fue clave en dos puntos. El primero, al evitar una aparente cuenta de tres que le hubiera dado la victoria a Cage para luego empezar a endosar golpes bajos a diestro y siniestro, hasta que Black le paró los pies y de no ser por Lando, habría sucumbido probablemente a un pin. Se produjo entonces la confrontación definitiva entre Black y Lando, saldada sin resultado, pues, he aquí el otro punto, Kaven le endosó otro golpe bajo a Black, pero no pudo hacer lo mismo con Lando, quien a cambio lo tumbó con una Superkick y lo puso de espaldas planas luego de caer sobre él ejecutando su Shooting Star Elbow. Lando y Black discutieron en las postrimerías, Kaven se entrometió y Leyton Buzzard subió al ring y sacó al rudo de allí por la fuerza. Buzzard instó a CPF a hacer las paces y las hicieron, aunque Black no fue demasiado efusivo.
- Alex Windsor derrotó a Anita Vaughan (con Safire Reed) por DQ. Reed provocó varias distracciones y propinó algún golpe que otro sobre Windsor. El último, un cabezazo para evitar que la «All Elite» hiciera rendir a Vaughn con su Sharpshooter, con resultado de descalificación. En el poscombate, Windsor casi acaba ahogada por una cadena de acero, cortesía de Mercedez Blaze, pero Nina Samuels salió al rescate y junto con Windsor provocaron la huida de las rudas. Samuels y Windsor se dieron la mano. Me pareció bien que se siguiera desarrollando la rivalidad Windsor & Samuels vs. Cut Throat Collective, aunque no a costa de trastocar un combate que estaba tomando ritmo.
- Mark Davis derrotó a Trent Seven. Mucho golpeo en este buen duelo, 100% Strong Style, con incontables machetazos y pierrotazos. Kyle Fletcher intervino en los compases finales, mientras el árbitro se encontraba fuera del ring por un lance provocado por Davis. Aunque finalmente, «Dunkzilla» se ganó su victoria, con un Coriolis Force y la cuenta de tres luego de que su Awful Waffle no fuera suficiente para vencer a un Seven casi en modo Superman, al que le faltó hacer el gesto de «You Can’t See Me». Siendo entusiasta de Fletcher, su intervención me pareció muy gratuita en un combate donde realmente no había nada tan importante en juego. Dato: este punto del show tuvo casi el doble de minutos que el 1 Called Manders vs. RKJ.
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PAREJAS REVPRO: Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) (c) derrotaron a Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones) para retener el título. Greedy Souls fueron recibidos como técnicos, pues nacieron en Gales, y no trampearon en ningún momento. De hecho, casi consiguen las correas tras endosar su remate conjunto, Sold Out, sobre Jacobs, con una presumible cuenta de tres que Allen evitó sacando al réferi del ring. Esto dispuso la victoria de los Guns, con Jacobs haciendo rendir a White vía Mataleón y Allen evitando que Jones rompiera el agarre aplicándole un Bulldog Choke a Jones. Gales: 1, Resto del mundo: 1. White y Jones fueron despedidos entre aplausos. Les hago un particular «spoiler»: los Young Guns serán mención honorífica en nuestro premio a mejor pareja del 2025. Si se preguntan a cuento de qué, les recomiendo, sin ir más lejos, esta lucha.
- A partir de aquí, no sé qué luces apagaron o redujeron que en algunas tomas era casi imposible ver algo, sobre todo fuera del ring.
- CAMPEONATO NACIONAL AEW: Ricochet (c) derrotó a Nino Bryant (con Leland y Zander Bryant) para retener el título. Otra brillante exhibición de Bryant, esta vez ante toda una figura de la industria, Ricochet, que como siempre sabe hacerse odiar a las mil maravillas. En la última secuencia, Ricochet empujó al réferi hacia Bryant, quien se encontraba sobre un esquinero, y el gesto le hizo bajar a la lona, donde el campeón lo sorprendió con su Spirit Gun. Una exitosa defensa que pudo solventarse minutos antes, cuando Bryant fue víctima de un martinete sobre la orilla del ring, seguido del Vertigo, pero Bryant mostró una enorme durabilidad. En las postrimerías, Ricochet dio una patada en sus partes pudendas al ex Campeón Británico Indiscutible de Peso Crucero, y su hermano Zander hizo que el «All Elite» huyera. Se está vendiendo a Zander como el más fiero de los hermanos.
- Michael Oku (con Amira) derrotó a Connor Mills. Estos dos luchan de memoria, por tantas veces que han coincidido sobre el ring, como rivales y como equipo. Y diría que mejoraron su anterior choque (en Uprising 2022), ya que Amira apenas tuvo protagonismo. Mills es hoy lo más parecido a Nigel McGuinness que tiene la lucha británica (aunque su carisma resista menos comparaciones), conjuntando un «limbwork» de altura sobre la rodilla izquierda de Oku. Pero por si alguien lo dudaba, Oku sigue siendo la cara de RevPro, y sobre los 18 minutos de contienda reversó el Ankle Lock con puente de Mills para rodarlo de espaldas vía flash pin.
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE FEMENIL REVPRO, CAMPEONATO FEMENIL DISCOVERY WRESTLING Y CAMPEONATO EUROPEAN WRESTLING ASSOCIATION: Mercedes Moné (c) derrotó a Rhio para retener los títulos. Confiada, Moné decidió poner en juego dos oros más, lo que hizo pensar en un cambio titular que continuaría así la caída del «gimmick» «Último Moné». Pero no. Una buena jugada que da más valor al combate. Los seguidores le cantaron a Moné «In Your Heaaad, In Your Heaaad, Rhio, Rhio» (particular versión del «Zombie» de los Cranberries). Mientras, Andy Quildan pasando facturas a quienes decían que apenas veríamos a Moné en RevPro. Vale, pero tampoco presumas tanto, colega, que en un año sólo ha luchado cuatro veces. Hubo un gran amago de final tras comerse Moné el Package Piledriver, poniendo al borde de sus asientos a toda la Vale Arena. Luego de un intercambio de rodadas a espalda y otro «nearfall» fruto de un Moné Maker, la campeona consiguió conservar in extremis sus tres cetros con un backslide. Enorme defensa, se mire por donde se mire. Rhio fue despedida entre aplausos. Durante los últimos meses me está callando la boca, luego de considerar que estaba un tanto estancada en su desempeño. También es verdad que con Moné parece fácil hacer magia.
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO COMPLETO REVPRO: Jay Joshua derrotó a Sha Samuels (c) para ganar el título. Samuels atacó a Joshua antes de sonar la campana, confirmándose ya como rudazo. Y por si quedaba alguna duda, tiró al suelo a un seguidor de un empujón. Algunas tomas, cuando Samuels y Joshua «brawleaban entre el público, no se vieron por la magnífica iluminación, con el propio Andy Quildan apuntándolo. Tardó casi seis minutos en empezar oficialmente el combate, y Joshua ya sangraba de la frente por un golpetazo contra un poste del ring. Samuels buscó otra vez el trampeo como hizo en Lyon, y esta vez Joshua consiguió salirse del pin. Joshua cabeceó por error al árbitro y este no pudo contar cuando el galés había tumbado a Samuels con un Muscle Buster. Samuels aprovechó la coyuntura y utilizó su cinturón, pero Joshua no sucumbió al conteo de tres. Tampoco tras recibir un Super End Destroyer. Samuels, desesperado, quiso rendir a Joshua con un Mataleón, pero el galés se zafó lanzándolo contra un esquinero para luego cabecearlo, endosarle su Piledriverestilo Karl Gotch, un Screwdriver y cubrirlo. Qué luchadorazo Joshua, capaz de sacar la mejor versión en años de Samuels. Finalmente, que la lucha se redujera a un mano a mano (por la baja de Leon Slater) fue positivo, pues hizo más rotundo el triunfo de Joshua.
- Como epílogo, 1 Called Manders salió a confrontar a Joshua y el estadounidense fue asaltado por TK Cooper. El siguiente en salir fue Oku, quien simplemente subió al ring y se encaró por un momento con el nuevo monarca. Mientras Manders y Cooper eran separados por personal del staff, Joshua celebró con su afición.
⇒ No puedo evitar el dato: exceptuando la de Michael Oku vs. Connor Mills, las luchas más largas fueron las que tuvieron a talentos de AEW. Dicho esto y que hubiera preferido ocho combates en vez de 10 (sobraron, por escaso peso narrativo, el «opener» y el Mark Davis vs. Trent Seven), Uprising estuvo cerca de ser un show prácticamente perfecto, donde se encadenaron cinco combates sobresalientes en su segunda mitad; tal vez la mejor mitad de un show que podrán encontrar este año en la escena «indie». Y todo, con el necesario colofón de la victoria de Jay Joshua, ilusionante nuevo máximo monarca por las potenciales defensas que puede protagonizar de cara a 2026. Broche de oro.
8/10
