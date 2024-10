DDP: «Mi personaje de acosador en WWE fue lo mejor y lo peor»

Corría el año 2001 en WWE cuando Diamond Dallas Page -ya había sido tres veces Campeón Mundial de Peso Completo en WCW- comenzó a acosar a Sara, entonces pareja del Undertaker. No se recuerda como aquella historia de Kurt Angle con Sharmell, esposa de Booker T, pero tampoco es que los fanáticos aplaudieran la trama, ni que se acuerden de ella con demasiado cariño. No fue ni mucho menos de lo mejor que los dos luchadores hicieron en sus carreras.

► Cuando DDP era un acosador en WWE

Más de dos décadas después, DDP rememora aquellos momentos en Inside The Ropes:

“Entré allí con Kimberly, Shane McMahon estaba presente y me propusieron este ángulo de stalker. Ahora, estoy pensando: ‘Miras a Kimberly, ¿en serio voy a acosar a otra chica?’ Pero no quería… intentaba ser político y decía: ‘Bueno, no funciona realmente para mi personaje. Puedo entender si estoy haciendo esto para sacar lo mejor de Undertaker… bla, bla, bla.’ Y discutimos al respecto, y ellos realmente piensan que va a ser increíble.”

“Cuando te digo que fue la peor decisión que tomé y la mejor decisión de mi vida… no digo nada. Lo que debería haber dicho es: ‘Es una gran idea para otra persona. Cuando quieras hacer un Campeón del Pueblo contra otro Campeón del Pueblo, llámame.’ Si salgo, subo al elevador, no voy a llegar al aeropuerto. Él me habría llamado de vuelta y me habría traído de regreso. No hice eso. ¿Por qué es la mejor decisión? Porque me hizo un empresario mucho más inteligente.”

