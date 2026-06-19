Soberano Jr. y Templario vs. El Phantasmo y Yutani en la Coliseo

El intercambio entre el Consejo y New Japan se traslada a la Coliseo con una lucha estelar de contrastes. Soberano Jr. y Templario defienden el honor del CMLL ante una pareja rival que combina espectáculo y peligro: El Phantasmo, el canadiense impredecible, y Yutani, uno de los japoneses más activos del circuito mexicano en las últimas semanas. La combinación de carisma extravagante y técnica japonesa hace de este estelar uno de los más atractivos del fin de semana.