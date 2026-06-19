Soberano Jr. y Templario vs. El Phantasmo y Yutani en la Coliseo

CMLL · Sábado Clásico
Arena Coliseo
Perú 77, Centro Histórico, CDMX · Sábado 20 de junio de 2026 · 7:30 p.m.
Después de FantasticaMania México, el embudo de Perú 77 recibe a las estrellas internacionales de NJPW . La lucha estelar reúne a Soberano Jr. y Templario contra dos de las figuras más llamativas de New Japan, mientras la semifinal contra Unbound Co. promete ser de las más vistosas del fin de semana.
Lucha estelar en relevos increíbles
El intercambio entre el Consejo y New Japan se traslada a la Coliseo con una lucha estelar de contrastes. Soberano Jr. y Templario defienden el honor del CMLL ante una pareja rival que combina espectáculo y peligro: El Phantasmo, el canadiense impredecible, y Yutani, uno de los japoneses más activos del circuito mexicano en las últimas semanas. La combinación de carisma extravagante y técnica japonesa hace de este estelar uno de los más atractivos del fin de semana.
Lucha semifinal · CMLL vs Unbound Co.
La presencia de Unbound Co. en suelo mexicano vuelve a generar curiosidad. Bárbaro Cavernario repite actividad tras su mano a mano de la noche anterior contra El Phantasmo, esta vez junto a la Dinastía Imperial: Hijo del Villano III y Villano III Jr., ganador de la Copa Jr. 2026. Enfrente, Titán, fiel a los los colores de la facción de NJPW, acompañado de Robbie X y Taiji Ishimori. Relevos australianos de altísimo nivel técnico con la novedad de ver a Titán del lado contrario al habitual.
Evento especial · CMLL vs NJPW
Otra revancha entre integrantes del CMLL y NJPW que la noche anterior coincidieron por el Campeonato Mundial de Parejas. Blue Panther y Xelhua enfrentan a Dick Togo y SANADA. Experiencia mexicana contra el colmillo japonés en otro mano a mano de altura internacional.
Tercera lucha · La Fuerza Poblana vs La Ola Negra
Segunda lucha · Triangular de Amazonas
Triangular femenil con tres estilos distintos sobre el ring. Tabata enfrenta a Rina y a Candela. El formato triangular siempre añade incertidumbre a la división femenil del CMLL.
SuperLuchas · Sábado 20 de junio de 2026 · Arena Coliseo, Centro Histórico, Ciudad de México