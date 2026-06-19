WWE quiere a Mike Santana antes de que termine 2026

Con el contrato de Mike Santana con TNA Wrestling a punto de expirar, la pregunta que todos se hacen no es tanto cuándo se va, sino si su siguiente destino será WWE. Según reportó Mike Johnson de PWInsider, el acuerdo actual de Santana con TNA se termina a mediados de julio, por lo que está a poco más de un mes de tener que decidir su futuro. Previamente ya se sabía que su contrato vencía en julio, pero sin una fecha específica; ahora se precisa que mediados de mes es el plazo más certero.
► ¿Podría Mike Santana ir a WWE?
De acuerdo con diversas fuentes, existe “interés por parte de WWE” en adquirir a Santana, a quien se describe como bien valorado tanto por su profesionalismo como por su trabajo dentro del ring. Aunque no se sabe a qué marca de WWE llegaría si firma, la empresa lo querría en el elenco principal antes de que termine 2026. También se ha reportado que al menos una Superestrella importante ha presionado fuertemente para que la compañía lo adquiera.
No hay, por el momento, confirmación de que WWE vaya a ofrecerle un contrato una vez que termine su vínculo con TNA, pero todo apunta a que la empresa lleva tiempo siguiendo de cerca su carrera.
► Lo que dejaría atrás en TNA
Santana regresó a TNA en 2024 tras su salida de AEW, empresa en la que trabajó durante cinco años. En esta segunda etapa, ha disfrutado de dos reinados como Campeón Mundial TNA, uno de ellos vigente. El próximo 28 de junio defenderá el título ante Nic Nemeth en Slammiversary 2026, en Boston. Después de esa fecha, está anunciado para un par de grabaciones televisivas de TNA en Albany, Nueva York, el 1 y 2 de julio, justo en la antesala de la fecha límite de su contrato.
A través de la alianza de varios años entre WWE y TNA, Santana ya ha luchado en NXT en seis ocasiones, la más reciente en marzo, cuando él y OTM se enfrentaron a DarkState en una lucha de parejas. En sentido contrario, se ha medido bajo la bandera de TNA a varias estrellas de NXT, incluidos Trick Williams y Lexis King. Esa cercanía previa con NXT alimenta aún más la posibilidad de que su próximo destino termine siendo WWE.
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